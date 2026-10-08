KooKoon pitää Kai Suikkasen alaisuudessa parantaa kaikkea, toimitusjohtaja Sakari Välimaa kiteyttää koruttomasti.

– Valmennusjohdon yksi tärkeimmistä tehtävistä on saada pelaajien paras suorituskyky esiin ja auttaa heitä onnistumaan. Seurajohdon kanssa ollaan sitä mieltä, että tässä ei olla nyt kyllä onnistuttu.

Näin Välimaa tiivistää Jouko Myrrän potkut MTV Urheilulle myöhään keskiviikkoiltana.

Kaikki kymmenen runkosarjaotteluaan hävinnyt seura teki ratkaisun, jota ei voi pitää yllättävänä. Niin surkeasti kausi on käynnistynyt.

Viime kaudella hopealle joukkueen luotsanneen Myrrän potkut ovat Kouvolassa kova paikka.

– Meillä on reilut kaksi vuotta historiaa. Tässä on mietitty kokonaiskuvaa, vaikka pelejä on hävitty. Tässä ei ole kyse viikosta tai edellisestä päivästä. Meidän tehtävämme on seurajohdossa löytää parhaat ratkaisut. Tässä kohtaa valmennusta piti vaihtaa.

– Kävimme keskustelun kasvokkain Myrrän, Tuukka Poikosen, ja urheilujohtaja Antti Tuomenoksan kesken. Se on meidän neljän välinen asiamme.

Pelastusoperaatioon pestattiin kokenut Kai Suikkanen, joka palaa SM-liigaan lähes 10 vuoden tauon jälkeen. Apumieskin on kokenut Marko Virtanen.

– Tämä on tilanne, mitä en kenellekään toivo. Tämä on tulosurheilua, ja peli kertoo kaiken. Kaitsulla on kokemusta vastaavasta. Kaikki eivät välttämättä ole tällaisessa tilanteessa olleet. Hän on onnistunut tekemään muutoksen, tähän on sitä kautta päädytty, Välimaa perustelee.

– Keskusteluja kun käytiin, niin jossain kohtaa kysyin, että onko mahdollista, että tässä asiassa voidaan edetä, ettei tämä ole vain kahden vanhan äijän keskustelua lämpimikseen, niin kyllä hän sitten ilmoitti, että on valmis etenemään, Välimaa taustoittaa.