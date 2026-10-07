Maricarmen Abascalin häätö synnytti isot mielenosoitukset Madridissa ja Barcelonassa.
Kodistaan häädetty 87-vuotias Maricarmen Abascal on kuollut. Kuolemasta kertoo vuokralaisten yhdistys Madridissa.
Abascalin kohtalo sai aikaan laajat mielenosoitukset eri puolilla Espanjaa.
Liikuntavammainen nainen häädettiin asunnosta väkisin paareilla kantamalla. Abascal oli asunut asunnossa yli 70 vuotta.
Nainen ei pystynyt maksamaan vuokraa, jonka uusi vuokranantaja oli nostanut moninkertaiseksi.
Mielenosoittajat olivat pystyttäneen naisen tueksi telttaleirit Madridissa ja Barcelonassa. Protestoijat puolustivat naisen oikeutta asuntoonsa sekä vastustivat maan korkeata vuokratasoa.
Abascal sai lopulta palata kotiinsa ja maksaa huomattavasti alkuperäisestä alennettua vuokraa.
Nousi kotinsa puolesta taistelevien symboliksi
Espanjan aluepolitiikasta vastaava ministeri Ángel Víctor Torres ilmaisi surunvalittelunsa kuoleman johdosta.
Hän sanoi Maricarmen Abascalin nousseen symboliksi oman kotinsa puolesta kamppailevien perheiden, nuorten ja vanhusten taistelulle.