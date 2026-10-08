Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle ehdottomia vankeusrangaistuksia.

Oikeudenkäynti viime uudenvuodenaaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseen, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot.



Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään kahden ja puolen vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä.



Syyttäjien mukaan miehet aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran yhteiskunnan tärkeille toiminnoille vahingoittamalla Suomenlahdella kulkevia valokuitukaapeleita.



Miehet kiistävät syytteet.

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