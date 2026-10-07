Kai Suikkasen SM-liigapaluu kertoo karua kieltä valmentajamarkkinoiden ja superkauden ristipaineesta, kirjoittaa MTV Urheilun Jere Hultin.

Sieltä se tärähti, odotettu tummanpuhuva uutinen: viime kauden hopeanippu KooKoo oli ahdettu kymmenellä peräkkäisellä tappiolla niin tiukille, että Jouko Myrrän potkut olivat käytännössä pakkotoimi.

Loppukaudeksi penkin taakse hyppäävän Kai Suikkasen palkkaaminen tuo mieleen nostalgiapommin lähihistoriasta: jotain samaa tässä on kuin Vaasan Sportin sekavassa Doug Shedden -projektissa vuosi sitten.

Suikkanen on kiistattomasti tulipalotapausten erikoismies. Vajaat 10 vuotta sitten Suomesta lähdettyään hän on aloittanut kautensa Keski-Euroopassa neljästi kriisiprojektissa syksyllä. Bolzanossa täyskäännös oli totaalinen ja päättyi ICEHL:n mestaruusjuhliin keväällä 2018.

Kouvolalaisseuran vaakakupissa Suikkasen palomiestaidot ovat jämäkkä vahvuus, mutta eivät kerro koko totuutta tilanteesta.

Suikkanen oli vapaista suomalaisvalmentajista käytännössä aidosti ainoa, jolla ei ole mitään menetettävää. Tehtävä Kouvolassa on rajua laatua: ensi keväänä Suikkanen voi hyvinkin olla valmentaja, joka tiputtaa seuran B-sarjaan.

67-vuotiaan kiertolaiskonkarin takamus kestäisi sen meriveden suolapitoisuuden. Esimerkiksi vapailla markkinoilla hilluvan Tommi Miettisen tilanne on totaalisen erilainen: valmentajapolkunsa täysin eri päässä riski cv:n tuhrimisesta on ilmeinen ja liian raju.

Suikkanen luo henkeä, pumppaa pukukoppia ja saanee energiat äkäisesti ylös, mutta kylmä totuus on, ettei KooKoon puolustuksen materiaali riitä tällä hetkellä puusta pitkälle. Kaakon kulmille on saatava nopeasti myös pelaajavahvistuksia. Toimitusjohtaja Sakari Välimaan kommentti pisti aiemmin tällä viikolla silmään. Joukkuetta ei vahvistettu, sillä siitä rakennettiin päävalmentajan, siis Myrrän näköinen.

Suikkanen ei ole mikään pelitapavelho, vaan avut ovat niissä asioissa, joiden avulla hän on onnistunut aiemminkin, tosin pääosin vuosikausia sitten: raivokkaan hengen esiin piiskaamisessa. Vaikka materiaali on rajallinen, potentiaalia joukkueessa on tietysti kuitenkin selvästi nykyistä enemmän.

SM-liiga on viihdebisnestä, ja sen puolen Suikkanen halutessaan osaa. YouTube pursuaa sanavalmiin kiekkomiehen legendaarisia lausahduksia vajaan parinkymmenen vuoden takaa. Mikäli kulttihahmo on hyvällä jalalla, lienee päivitystä videopankkiin luvassa.