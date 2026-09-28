Helsingin Jokereiden uusi päävalmentaja Juuso Hahl kommentoi uutta pestiään MTV Urheilulle.

Hahl nimettiin Jokereiden päävalmentajaksi sunnuntaina seuran annettua potkut päävalmentajana toimineelle Tomek Valtoselle ja hänen apuvalmentajalleen Waltteri Immoselle.

Potkut olivat seurausta Jokereiden surkealle alkukaudella. Suurin odotuksin takaisin SM-liigaan palannut Jokerit on sarjataulukossa toiseksi viimeisenä. Se on voittanut kahdeksasta ottelustaan vain yhden.

Hahl sai ensimmäisen yhteydenoton pestiään koskien sunnuntaina puolilta päivin.

Myös Hahl oli osana Valtosen valmennustiimiä, joten hän on nähnyt läheltä, missä joukkueen suurimmat ongelmakohdat ovat.

– Kyllähän me huolellinen analyysi ollaan tehty siitä, että missä me menimme, ja lähdetään korjaamaan jokaista asiaa, jotka ovat olleet rikki. Jotkut asiat, jotka ovat olleet positiivisia, ne me pidetään, Hahl kertoo MTV Urheilulle.

– Meidän pitää päästä paremmin ja jouhevammin pelirytmiin käsiksi. Siitä viestittiin tänään ensimmäisessä harjoituksessa aika vahvasti.

Hahl kertoo soittaneensa Valtoselle ja Immoselle heti uutisten jälkeen.

– Ensimmäiset puhelut lähtivät heille. Tilanteet on heidän kanssaan käsitelty avoimesti läpi. Jatkamme jääkiekkoystävinä tästä eteenpäin.

Kysymykseen siitä, kuinka paljon Hahlin kädenjälki ja pelilliset ajatukset näkyivät Jokereiden otteissa Valtosen alaisuudessa, Hahl vastaa kierrellen.

– Totta kai siinä tehtiin tiimityötä vahvasti siinä johdossa, mikä Tomekilla oli. Kaikki oli siinä pelissä. Nyt rooli on erilainen ja kaikki on pelissä uuden roolin kautta, Hahl kuittaa.