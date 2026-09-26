Helsingin Jokereiden urheilujohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki oli Hockey Night Perjantain tentattavana TPS-ottelun toisella erätauolla ja avasi seuran suunnitelmia siirtomarkkinoilla.

SM-liigassa viimeistä edellisellä sijalla nuokkuva Jokerit on voittanut vain yhden seitsemästä ottelustaan tällä kaudella. Perjantaina se kärsi 1–2-tappion TPS:lle.

Helsinkiläisseuran johto on saanut kovaa kritiikkiä siitä, miten epätasapainoisen joukkueen se on kasannut jalkeille. Vaikka hyökkäys on paperilla laaja ja laadukas, on puolustusmateriaali keskivertotasoa – maalivahdeista puhumattakaan.

Urheilujohtaja Yrjänheikki myöntää, että tämän hetken tulokset puoltavat kritiikkiä. Samaan hengenvetoon hän perustelee ratkaisuja sillä, miten seura on halunnut pitää lupauksistaan kiinni.

– Meillä oli Mestiksen ajalta ylivuotisia sopimuksia. Halusimme antaa heille, jotka olivat olleet siellä kanssamme 2-3 vuotta, mahdollisuuden näyttää, miten he pärjäävät Liigassa, Yrjänheikki toteaa.

– Tietysti toivoisimme, että voittosarakkeessa olisi tällä hetkellä enemmän voittoja kuin nyt. Alusta alkaen suunnitelma on kuitenkin ollut se, että reagoimme, jos tarve tulee.

MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen kysyi, lähtikö Jokerit kauteen sillä asenteella, että joukkue pystyy hoitamaan pisteet kotiin hyökkäämällä.

Onko tullut yllätyksenä, miten tiukassa pisteet ovat olleet ja miten vahvasti Liigassa tulisi puolustaa?