18-vuotias mersukuski menetti autonsa hallinnan ja törmäsi hurjalla vauhdilla toisen auton kylkeen Jyväskylässä.

Vuoden 2025 syyskuussa mersukuski ajoi nelostiellä 110 kilometrin tuntinopeudella alueella, jossa nopeusrajoitus oli 70 kilometriä tunnissa. Tie oli sateen jäljiltä liukas.

Kuljettaja ohitti toisen auton vasemmalta ja kääntyi heti ohituksen jälkeen Lohikosken liittymään.

Vauhtia oli aivan liikaa. Videolle tallentui, kuinka auto lähti kaarteessa hallinnasta.

Mersu ylitti ajokaistoja erottavan viheralueen törmäten liittymässä olleen auton kylkeen noin 100 kilometrin tuntinopeudella. Törmäys tallentui toisen auton kojelautakameraan.

Törmäyksen uhriksi joutunut kuljettaja kärsi onnettomuuden jälkeen niska- ja rintakehäkipuista. Hän joutui käyttämään kipulääkkeitä kahden kuukauden ajan myös pystyäkseen nukkumaan. Lisäksi hänen vasempaan korvaansa jäi pysyvä tinnitus.

Tapaus nähtiin Rikospaikka-ohjelman Videotodiste-osiossa, jossa käsitellään videolle tallentuneita rikoksia.

18-vuotiaalla Mersun kuljettajalla ei ollut ajo-oikeutta. Hänet tuomittiin yhteiseen 70 päiväsakon sakkorangaistukseen, joka tarkoittaa hänen kohdallaan 420 euron sakkoa. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan loukkaantuneelle kuljettajalle 2 000 euroa korvauksia.