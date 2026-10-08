Presidentti Stubb tapaa Norjan johtoa Oslossa.

Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa maan pääkaupungissa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Stören sekä kuningas Haakonin.



Presidentin kanslian mukaan Stubb ja Störe keskustelevat molempien yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Lisäksi pöydällä ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus.



Presidentti Stubb osallistuu vierailun aikana myös Norjan ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen, missä hän pitää puheen arvoista, intresseistä ja vallasta strategisen kilpailun aikakaudella.