MTV Urheilun asiantuntijat Jesse Joensuu ja Karri Kivi näkevät uhkakuvia Jokerien ratkaisussa jatkaa surkeasti alkanutta kautta Juuso Hahlin vetämänä. Liigaviikon mielestä Jokerien täytyy tehdä myös pelaajahankintoja.

Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa maksutta MTV Katsomossa torstaisin ja nyt superkaudella 2026–2027 myös maanantaisin.

Mitä mieltä Kivi ja Joensuu ovat Jokerien valmentajavaihdoksesta? Ja riittääkö pelkästään se? Liigaviikon tuore analyysi suurseuran tilanteesta yllä olevalla videolla.

Jokerit tiedotti sunnuntaina antaneensa potkut päävalmentajalleen Tomek Valtoselle. Hänen paikalleen hyppää apuvalmentajan paikalta Juuso Hahl 1+1-vuotisella sopimuksella.

Hahl, 43, on hyvin kokematon päävalmentajana aikuisten tasolla. Ennen Jokerit-pestiä hänellä oli vyöllään vain yksi Mestis-kausi KOOVEEssä ja reilu kausi SM-liigaa Vaasan Sportissa. Hän sai potkut Sportista viime syksynä.

– Jokerit ei ollut valmistautunut tarpeeksi hyvin siihen, että jos näin käy, että mitä vaihtoehtoja on, Karri Kivi toteaa Liigaviikon tuoreessa jaksossa.

Hahlin lähtökohdat ei ole helppo 1+1-vuotisesta sopimuksesta huolimatta. Jokereilla on kasassa vain neljä pistettä kahdeksasta ottelusta.