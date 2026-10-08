Alle 70-vuotiaana ei olisi jatkossa asiaa eläkkeelle, jos valtiovarainministeriö saisi päättää.
Valtiovarainministeriö esittää eläkeiän nostamista portaittain 70:ään vuoteen. Muutos etenisi todennäköisesti vaiheittain niin, että 70 vuoden alaraja koskisi aikanaan heitä, jotka ovat nyt 50-vuotiaita tai nuorempia.
Valtiovarainministeriö laskee, että eläkeiän nosto voisi lisätä työllisten määrää jopa 120 000:lla, jos ihmiset myös jaksaisivat töissä pidempään.
Lisäksi ministeriö poistaisi kotihoidontuen ja leikkaisi kuntien ja hyvinvointialueiden määrää.
Esitetyt muutokset ovat osa ministeriön seuraavalle hallitukselle valmistelemia talouden sopeutuskeinoja.