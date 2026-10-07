Teloituksesta selvinneen yhdysvaltalaisnaisen tapaus on tänään esillä oikeudessa.

Christa Pike ei ole kyennyt kommunikoimaan asianajajiensa kanssa epäonnistuneen teloitusyrityksen jälkeen.

– Ilman hänen suostumustaan emme pysty nostamaan uutta kannetta, asianajajat kertoivat oikeuden kuulemisessa keskiviikkoiltana.

Pike palasi tänään tajuihinsa ja on pystynyt puhumaan hieman, mutta on edelleen tehohoidossa ja asianajajien mukaan kahlittuna sänkyynsä. Hänellä ei ole mitään keinoa ottaa itse yhteyttä asianajajiinsa.

– Ymmärtääksemme hoitohenkilökunta on pyytänyt kahleiden poistamista, mutta Tennesseen vankeinhoitolaitos on hylännyt tämän pyynnön, asianajaja sanoi oikeudessa CNN:n mukaan.

Teloitusvälineistö halutaan tutkia

Piken asianajajat pyysivät oikeudessa tuomaria määräämään vankilaviranomaisia luovuttamaan kaiken todistusaineiston epäonnistuneesta teloituksesta heidän tutkittavakseen.

Pyyntö pitää sisällään kaikki ruiskut, lääkepakkaukset eränumeroineen, katetrit, laskimokanyylit sekä sitomisvälineet.

Lisäksi asianajajat vaativat välitöntä pääsyä Piken luokse, jotta tämän vointi voidaan dokumentoida riippumattomasti. He haluavat myös saada haltuunsa kaikki teloituslääkkeiden jäännökset kemiallista analyysiä varten.

Tennesseen vankeinhoitolaitos huomautti, että se on jo lain mukaan velvollinen säilyttämään kaikki todisteet.

Lue myös: Tällaisella aineella Christa Pike yritettiin tappaa

Teloituksen epäonnistumisen syy epäselvä

Vuonna 1995 koulutoverinsa murhasta kuolemaan tuomittu Pike oli tarkoitus teloittaa myrkkyruiskeella Tennesseessä viime viikolla, mutta hän jäi henkiin ja joutui sairaalaan kriittisessä tilassa.

Mahdollisina syinä kahden myrkkyruiskeen toimimattomuuteen on pidetty esimerkiksi pienistä verisuonista johtunutta epäonnistunutta suoniyhteyttä ja lääkeaineen päätymistä suonen sijaan ympäröivään kudokseen.

Yksi esille nostettu vaihtoehto on myös, että pentorbarbitaali, joka on ainoa Tennesseessä myrkkyruiskeisissa sallittu lääkeaine, olisi mennyt huonoksi.

Tennesseellä ja muilla Yhdysvaltain osavaltioilla on ollut jo pitkään vaikeuksia saada haltuunsa teloituksissa käytettäviä lääkkeitä lääkeyhtiöiltä. Niinpä asiassa on käännytty pienten ja suurelta osin sääntelemättömien apteekkien puoleen, joille luvataan anonymiteetti.

Tennessee on keskeyttänyt toistaiseksi teloitukset. Osavaltion kuvernööri Bill Lee on määrännyt tapahtuneesta selvityksen.