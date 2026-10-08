Venäjän Ukrainaan eilen tekemissä laajoissa ohjus- ja drooni-iskuissa kuoli ainakin 28 ihmistä, heidän joukossaan viisi lasta. Yli sata ihmistä haavoittui. Zelenskyi vaatii länsimailta lisää ilmatorjunta-apua.
Venäjä käynnisti keskiviikon vastaisena yönä laajan ilmahyökkäyksen eri puolille Ukrainaa. Ohjuksia ja drooneja suunnattiin muun muassa pääkaupunki Kiovaan sekä Tshernihivin, Pultavan ja Dnipropetrovskin alueille.
Vakavimmat tuhot syntyivät Pohjois-Ukrainan Prylukyssa, jossa venäläinen risteilyohjus osui viisikerroksiseen asuinkerrostaloon. Rakennuksen osia sortui, ja pelastustyöntekijät etsivät ihmisiä raunioista tuntien ajan.
Prylukyssa kuoli viimeisimpien, keskiviikkoiltana julkaistujen, tietojen mukaan 20 ihmistä, joista viisi oli lapsia. Ainakin 55 ihmistä loukkaantui, kertoo Kyiv Independent.
Koko maan kuolonuhrien määrä nousi illan aikana 28:aan. Haavoittuneita ilmoitettiin olevan 118.
Ukraina oli varautunut
Ukrainan viranomaiset olivat varoittaneet suurhyökkäyksen mahdollisuudesta jo edellisenä päivänä. Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan maan tiedustelupalvelut olivat havainneet Venäjän valmistelevan mittavaa iskua, kertoo uutistoimisto AP.
Ennakkovaroituksista huolimatta Ukrainan ilmatorjunta ei pystynyt torjumaan kaikkia ohjuksia.