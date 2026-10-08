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Ennakkovaroituksista huolimatta Ukrainan ilmatorjunta ei pystynyt torjumaan kaikkia ohjuksia.

Vakavimmat tuhot syntyivät Pohjois-Ukrainan Prylukyssa, jossa venäläinen risteilyohjus osui viisikerroksiseen asuinkerrostaloon. Rakennuksen osia sortui, ja pelastustyöntekijät etsivät ihmisiä raunioista tuntien ajan.

Venäjä käynnisti keskiviikon vastaisena yönä laajan ilmahyökkäyksen eri puolille Ukrainaa. Ohjuksia ja drooneja suunnattiin muun muassa pääkaupunki Kiovaan sekä Tshernihivin, Pultavan ja Dnipropetrovskin alueille.

Venäjän Ukrainaan eilen tekemissä laajoissa ohjus- ja drooni-iskuissa kuoli ainakin 28 ihmistä, heidän joukossaan viisi lasta. Yli sata ihmistä haavoittui. Zelenskyi vaatii länsimailta lisää ilmatorjunta-apua.

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Luonto ja eläimet

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Luonto ja eläimet

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Erityisen vaikeita torjuttavia olivat ballistiset ohjukset, joita vastaan Ukrainalla on rajallisesti puolustusjärjestelmiä ja torjuntaohjuksia.

Zelenskyi tuomitsi hyökkäyksen

Venäjän puolustusministeriö puolestaan ilmoitti iskeneensä Ukrainan sotateollisuuden kohteisiin, mukaan lukien ohjuksia ja drooneja valmistaviin laitoksiin, kertoo Reuters .

Venäjän ilmoitus ei kuitenkaan selitä asuinrakennuksiin kohdistuneita osumia, eikä väitettyjen sotilaallisten kohteiden osumista ole kaikilta osin riippumatonta vahvistusta.

Keskiviikon iskut osoittivat jälleen, miten suuri uhka ilmahyökkäykset ovat ukrainalaisille yli neljä ja puoli vuotta Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen jälkeen.