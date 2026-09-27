MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallin povaa myös Jokerien päävalmentajaksi nousevalle Juuso Hahlille tätä menoa ongelmia.

Jääkiekon SM-liigan peräsijoilla rämpivä Jokerit antoi päävalmentaja Tomek Valtoselle ja apuvalmentaja Waltteri Immoselle potkut. Apuluotsi Juuso Hahl nousee päävalmentajaksi, ja Janne Grönvall liittyy uutena kasvona helsinkiläisseuran valmennustiimiin.

MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallin perkaa Jokerien tilannetta niin, että maalivahtitilanne ei ollut alkukaudesta kummoinen ennen paikkaaja Tomi Karhusen hankkimista. Vallin kiteyttää, ettei joukkueella ole myöskään pakistoa, joka oikein pystyisi ottamaan riistoja omassa päässä.

Asiantuntija toteaa, että puolustajien tärkein tehtävä on puolustaa ja hoitaa kiekkoja omissa joukkueelle, eikä Jokerien puolustus ole tässä onnistunut.

– Povaan myös Hahlille vähän ongelmia, jos Jokerit ei ollenkaan vahvista peräpään osastoa, Vallin sanoo suoraan.

Vallin pui ylipäätään kriittisesti apuvalmentajan nousua päävastuuseen.

– Tuo on aina erikoinen tilanne, että kakkoskoutsi napataan ykköseksi, koska siellä on varmasti ollut samaa näkemystä pelistä: mitä se peli vaatii, että voittoja tulee, millä taktiikalla ja mitä siellä tehdään. Kuinka paljon siihen pelitapaan tuolla jutulla tulee muutoksia? Sen ehkä aika näyttää, mutta en usko, että ihan hirveästi. Tämä on enemmän herätys pelaajille.