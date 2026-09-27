MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kuuluttaa Jokerien päävalmentajaksi nimetyn Juuso Hahlin ykköstehtävän nopeasti.

Hahl hyppää Jokerien päävalmentajaksi 1+1-vuotisella sopimuksella, sillä Tomek Valtonen vapautettiin sunnuntaina tehtävistään. Jokerit hävisi kahdeksasta ottelustaan Valtosen alaisuudessa seitsemän.

– Tämä oli täysin odotettua. Tiedän itse valmentajana tämän tilanteen. Tiistaina Pelicans-voitto antoi happea, mutta pelin laatu ei muuttunut mihinkään, ja kaksi tappiota päälle, niin oli selvää että tänään tämä tapahtuu, Karri Kivi sanoo.

Aiemmin SM-liigassa Vaasan Sportissa pääkäskijänä toimineen Hahlin tärkein tehtävä on Kiven mielessä kirkkaana. Ensimmäisenä on korjattava pahasti vajaa avauspelaaminen, siis toimivan pelitavan ehdoton kivijalka.

– Se on ollut niin vajaata, että jos Hahl saa sitä parannettua, niin se kokonaisvaltainen suoritus paranee heti. Siinä on ihan tarpeeksi lähiviikoiksi. Pelin avaaminen ei ole ollut sinne päinkään. Omista ylös pääseminen ei ole toiminut missään vaiheessa, Kivi sanoo.

– Se on piiputtanut niin pahasti, että se on laitettava ensimmäisenä kuntoon.

Hahlia on luonnehdittu oivaksi pelin ymmärtäjäksi, ja hänen viime syksyisiä Vaasan-potkujaan on kiekkopiireissä jonkin verran ihmeteltykin. Pohjanmaalta pääkaupunkiin siirryttäessä valot kirkastuvat kuitenkin rajusti.

– Nyt on Hahlilla kova näytön paikka. Kauhea paine. Hyökkääjistö on vahva, heistä on saatavissa kyllä ainakin nopeasti enemmän irti, Kivi sanoo.