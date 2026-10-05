Umpisurkeasti SM-liigakautensa avannut KooKoo-nippu on tällä hetkellä Itävallassa, jossa se valmistautuu CHL-otteluun – edelleen Jouko Myrrän johdolla. Seuran toimitusjohtaja Sakari Välimaa peräänkuuluttaa etenkin pelaajiston vastuuta kurimuksen keskellä.
KooKoo hävisi lauantaina kotiottelun Pelicansille 3–6. Samalla joukkue "nousi" sivuamaan epämiellyttävää ennätystä. Se on hävinnyt 10 ottelua peräkkäin kauden alusta alkaen. Saman rivin on suorittanut aiemmin vain Vaasan Sport vuonna 1975.
Kasassa on vain yksi sarjapiste, pahnan pohjalla ero seuraavaan on venähtänyt jo seitsemään pisteeseen.
– Isossa kuvassa emme tee peleissä sellaisia asioita, mitkä ovat voittavan jääkiekon edellytys. Emme anna itsellemme tällä hetkellä edes vaihtoehtoa voittaa jääkiekko-ottelua, KooKoon toimitusjohtaja Sakari Välimaa sanoo MTV Urheilulle.
KooKoon romahdus on ollut voimakas. Viime vuonna SM-finaaleissa pelannut seura on ollut alkusesongin ajan pelillisesti pahasti sekaisin. Omissa on soinut lähemmäs viidesti per ottelu, ja vain Vaasan Sport on tehnyt yhtä vähän (18) maaleja.
Miten vaikea alkukausi näkyy seuran arkityössä?
– Totta kai se hieman eroaa, että mietintämyssy on aika syvällä päässä meillä kaikilla. Tämä on siitä kiva työ, että kun menee päin persettä, niin saa paljon ohjeita. Kun menee hyvin, kukaan ei reagoi. Nyt tulee ohjeita ovista ja ikkunoista, Välimaa sivaltaa.
"Valmennuksen kanssa rakennettu"
Vaikka KooKoo teki hopeakaudellaan noin puolen miljoonan euron voiton, se kasvatti pelaajabudjettiaan varsin maltillisesti. Kymmenen prosentin ja 200 000 euron nosto kasvatti pelaajakassan 2,2 miljoonaan euroon. Vain Jukurit lähti sesonkiin pienemmin.
Miksi pelaajabudjettia ei kasvatettu kovien panosten kauteen enempää?
– Niin edellisen kuin nykyisenkin urheilujohtajan tehtävä on rakentaa joukkue yhdessä valmennuksen kanssa. Meillä ei ole koskaan ollut sellaista mallia, että urheilujohtaja rakentaa joukkueen ja antaa valmentajalle avaimet käteen ja sanoo, että peluuta.