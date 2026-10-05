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KooKoo-pomo Sakari Välimaa linjaa, pelaajat alisuorittavat surkeuden keskellä | MTV Uutiset



Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko KooKoon historiallinen romahdus: Seurapomolta suoraa tekstiä pelaajista – "Ei elämässä voi mennä piiloon" 13:18 Liigaviikko äimistelee: KooKoo uskomattomassa takalukossa – "En ole koskaan nähnyt" Julkaistu 52 minuuttia sitten Jere Hultin Umpisurkeasti SM-liigakautensa avannut KooKoo-nippu on tällä hetkellä Itävallassa, jossa se valmistautuu CHL-otteluun – edelleen Jouko Myrrän johdolla. Seuran toimitusjohtaja Sakari Välimaa peräänkuuluttaa etenkin pelaajiston vastuuta kurimuksen keskellä. KooKoo hävisi lauantaina kotiottelun Pelicansille 3–6. Samalla joukkue "nousi" sivuamaan epämiellyttävää ennätystä. Se on hävinnyt 10 ottelua peräkkäin kauden alusta alkaen. Saman rivin on suorittanut aiemmin vain Vaasan Sport vuonna 1975. Kasassa on vain yksi sarjapiste, pahnan pohjalla ero seuraavaan on venähtänyt jo seitsemään pisteeseen. – Isossa kuvassa emme tee peleissä sellaisia asioita, mitkä ovat voittavan jääkiekon edellytys. Emme anna itsellemme tällä hetkellä edes vaihtoehtoa voittaa jääkiekko-ottelua, KooKoon toimitusjohtaja Sakari Välimaa sanoo MTV Urheilulle. KooKoon romahdus on ollut voimakas. Viime vuonna SM-finaaleissa pelannut seura on ollut alkusesongin ajan pelillisesti pahasti sekaisin. Omissa on soinut lähemmäs viidesti per ottelu, ja vain Vaasan Sport on tehnyt yhtä vähän (18) maaleja. Miten vaikea alkukausi näkyy seuran arkityössä? – Totta kai se hieman eroaa, että mietintämyssy on aika syvällä päässä meillä kaikilla. Tämä on siitä kiva työ, että kun menee päin persettä, niin saa paljon ohjeita. Kun menee hyvin, kukaan ei reagoi. Nyt tulee ohjeita ovista ja ikkunoista, Välimaa sivaltaa. "Valmennuksen kanssa rakennettu" Vaikka KooKoo teki hopeakaudellaan noin puolen miljoonan euron voiton, se kasvatti pelaajabudjettiaan varsin maltillisesti. Kymmenen prosentin ja 200 000 euron nosto kasvatti pelaajakassan 2,2 miljoonaan euroon. Vain Jukurit lähti sesonkiin pienemmin. Miksi pelaajabudjettia ei kasvatettu kovien panosten kauteen enempää? – Niin edellisen kuin nykyisenkin urheilujohtajan tehtävä on rakentaa joukkue yhdessä valmennuksen kanssa. Meillä ei ole koskaan ollut sellaista mallia, että urheilujohtaja rakentaa joukkueen ja antaa valmentajalle avaimet käteen ja sanoo, että peluuta.

– Se on yhdessä valmennuksen kanssa rakennettu joukkue, ja se, että miksi se ei ole sen kalliimpi, niin raha on varmasti yksi tekijä, mutta se on rakennettu sellaiseksi kuin on haluttu.

Eli valmennus ei ole siis vaatinut erityisiä vahvistuksia tai lisäpelaajia ennen kauden alkua? Tämä jalkeilla oleva joukkue on siis valmennuksen näköinen?

– Kyllä.

KooKoon mainittavia pelaajamenetyksiä olivat kapteeni Otto Paajanen ja runkopuolustajat Jimi Suomi, Jesper Ahlroth ja Kalle Loponen. Uusista hankinnoista nimekkäimpinä voidaan pitää puolustaja Arttu Pelliä ja hyökkääjä Axel Holmströmiä.

Välimaan mukaan seura on etsinyt uutta puolustajaa jo jonkin aikaa.

– Euroopassa sarjat ovat juuri alkaneet. Pelaajia ei ole mitenkään pilvin pimein tarjolla. Emme me mitään määrää tuonne koppiin tarvitse. Se on totuus, että jos pelaaja on tällä hetkellä ilman sopimusta, niin siihen on joku syy, eikä se ole välttämättä positiivinen.

– Joukkuepelissä on kyse siitä, miten joukkue suorittaa yhdessä valmennuksen kanssa. Jos odotetaan, että yksi tai kaksi äijää tulee koppiin ja sytyttää nuotion keskelle pukukoppia sormia napsauttamalla, niin ei sellaisia ihmisiä ole olemassakaan.

"Nykyiset pelaajat alisuorittavat"

Vaikeuksilla marinoitu syksy näkyy armottomasti keskeisten pelaajien tilastoriveissä. Esimerkiksi vain yhden maalin iskeneellä Robert Rooballa plus-miinustilasto näyttää karua pakkasta: -12. Plussan puolelle ei ole pystynyt pääsemään yksikään pelaaja.

Viime kaudella 27 maalia mättänyt Veeti Miettinen on osunut yhdeksään peliin kahdesti, 23 maalin mies Ville Meskanen vain kerran.

Myös maalivahtipeli on epäonnistunut ensimmäisten viikkojen aikana.

Supertähtitasolle kevään pudotuspeleissä kohonneen Eetu Randelinin koppi ei ole tarttunut epävarman puolustuksen takana. Randelin on päästänyt 4,64 maalia ottelua kohden. Se on selvästi eniten koko liigassa. Torjuntaprosentti kipuaa nipin napin yli 85:n. Jasper Patrikaisenkaan lukemat eivät mairittele: 3,66 ja 86,52.

– Täytyy olla realisti, että enemmänkin nykyiset pelaajat alisuorittavat omaan tasoonsa nähden. Sitä ei voi mennä piiloon, ei tässä elämässä voi mennä piiloon asioita. Se on tässä ongelma, eikä se, että sieltä puuttuu yksi tai kaksi pelaajaa, Välimaa linjaa.

Miten arvioit Jouko Myrrän ja valmennuksen työnjälkeä tähän asti?

– Valmennuksella on pelillinen vastuu ja tulosvastuu. Eivät he voi kuitenkaan pelaajien puolesta yhtään peliä pelata.

"Eiköhän se kerro aika paljon"

MTV Urheilu kysyi viikko sitten urheilujohtaja Antti Tuomenoksalta, onko Jouko Myrrällä edelleen luottoa seurajohdossa. Tuolloin Tuomenoksan mukaan asiasta ei oltu edes keskusteltu.

Välimaa toistaa saman viestin viikkoa myöhemmin.

Onko Jouko Myrrällä edelleen seurajohdon luottamus?

– Siellä he ovat Itävallassa tällä hetkellä. Käsittääkseni kone on juuri laskeutunut. Eiköhän se kerro aika paljon.

KooKoo kohtaa tiistaina CHL-ottelussa Klagenfurtin. SM-liigaa se pelaa perjantaina ja lauantaina. Vastaan asettuvat Jukurit ja HPK.

Koetko, että CHL-reissu tulee huonoon saumaan, vai onko tässä jonkinlainen positiivisen kokemuksen mahdollisuus?

– Se kuormittaa vain lisää.

KooKoon puheenjohtaja Pulla Peltola on aiemmin kertonut seuran jopa tutkineen mahdollisuutta vetäytyä CHL:stä. Myös Välimaa kuvailee sarjaa rasitteeksi.

Kun kausi on alkanut heikosti, pelottaako sarjasta putoamisen konkreettinen mahdollisuus?

– Pelko ei saa koskaan ohjata tekemistä. Tämä on ollut koko ajan tiedossa, että kolme viimeistä lähtee B-liigaan, Välimaa päättää.