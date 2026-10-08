Tiikerien lisäksi muun muassa sinievätonnikalojen ja savanninorsujen kannat ovat elpyneet suojelun ansiosta.

Villieläinpopulaatiot ovat pienentyneet keskimäärin 73 prosenttia vuodesta 1970, ilmenee ympäristöjärjestö WWF:n tuoreesta raportista.

Noin puolet populaatioista on kuitenkin vakaita tai kasvussa. WWF:n mukaan tiikerien, sinievätonnikalojen, savanninorsujen ja vihreiden merikilpikonnien kannat ovat elpyneet aktiivisen suojelun ansiosta.

Esimerkiksi 16 vuotta sitten tiikereitä oli hieman yli 3 000, ja nykyään niitä on yli 5 500.

WWF:n indeksi mittaa liki 5 800 selkärankaisen lajin populaatioiden koon muutoksia pitkällä aikavälillä.