Kalastukseen saa halutessaan uppoamaan paljon rahaa, mutta harrastuksen aloittaminen ei vaadi suuria investointeja.
Onko kalastus kallis harrastus?
Kalastusasiantuntija Jyri Kuusisalo vastaa kysymykseen Kalakavereiden tärpit -sarjan erikoisjaksossa ensin pilke silmäkulmassa.
– Eihän se ole harrastus eikä mikään, jos ei se kaikkia rahoja vie.
Vakavasti puhuen vastaus on kuitenkin toinen.
– Ei todellakaan ole.
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Alkuun pääsee vähällä
Kuusisalo muistuttaa, että yksinkertaisimmillaan kalaan voi lähteä hyvin edullisilla välineillä. Esimerkiksi tavalliseen onkimiseen tai pilkkimiseen ei tarvitse sijoittaa suuria summia – ei edes kalastonhoitomaksun vertaa.
Rannalta tai jäältä kalastaminen on siis helppoa ja edullista.