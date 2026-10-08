Kalastukseen saa halutessaan uppoamaan paljon rahaa, mutta harrastuksen aloittaminen ei vaadi suuria investointeja.

Onko kalastus kallis harrastus?

Kalastusasiantuntija Jyri Kuusisalo vastaa kysymykseen Kalakavereiden tärpit -sarjan erikoisjaksossa ensin pilke silmäkulmassa.

– Eihän se ole harrastus eikä mikään, jos ei se kaikkia rahoja vie.

Vakavasti puhuen vastaus on kuitenkin toinen.

– Ei todellakaan ole.

Alkuun pääsee vähällä

Kuusisalo muistuttaa, että yksinkertaisimmillaan kalaan voi lähteä hyvin edullisilla välineillä. Esimerkiksi tavalliseen onkimiseen tai pilkkimiseen ei tarvitse sijoittaa suuria summia – ei edes kalastonhoitomaksun vertaa.

Rannalta tai jäältä kalastaminen on siis helppoa ja edullista.