Asumiseen liittyvät ongelmat ovat saaneet massat liikkeelle Espanjassa.
Espanjassa tärkeimmät ammattiliitot ovat kutsuneet jäseniään yleislakkoon, jonka on määrä alkaa 11. marraskuuta.
Ammattiliittojen mukaan yleislakon tarkoituksena on synnyttää painetta muun muassa asumiseen ja parempiin palkkoihin liittyviin kysymyksiin ennen Espanjan ennenaikaisia vaaleja.
Espanjan pääministeri Pedro Sanchez ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sanchez sanoi, että maan vasemmistolainen vähemmistöhallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan.
Vuokrat ovat nousseet Espanjassa huimasti viime vuosien aikana.
Asuntokriisin symboliksi noussut 87-vuotias kuoli
Espanjassa on järjestetty viime aikoina jättimäisiä mielenosoituksia kohtuuhintaisten asuntojen puolesta. Asuntokriisin symboliksi nousi 87-vuotias Maricarmen Abascal, joka häädettiin Madridissa asunnostaan, jossa hän oli asunut lähes koko elämänsä.
Mielenosoittajien mukaan asunnon ostanut sijoitusyhtiö oli nostanut asunnon vuokran moninkertaiseksi. Abascalilla ei ollut varaa maksaa uutta vuokraa, ja hänet häädettiin.
Nainen sai lopulta palata kotiinsa ja maksaa kohtuullista vuokraa. Tänään keskiviikkona Espanja sai suru-uutisen, kun Maricarmen Abascalin kerrottiin menehtyneen.