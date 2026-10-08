Perussuomalaiset on noussut kokoomuksen ohi Ylen tuoreessa puoluekannatusmittauksessa ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella. SDP jatkaa suosituimpana puolueena, ja vasemmistoliitto rikkoi jälleen oman kannatusennätyksensä.
Perussuomalaiset on noussut Suomen toiseksi suosituimmaksi puolueeksi Ylen tuoreen kannatusmittauksen perusteella.
Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5 prosenttia. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus puolestaan laski vajaan prosenttiyksikön 16,3 prosenttiin.
Puolueiden välinen ero on vain 0,2 prosenttiyksikköä.
Mittauksen kärjessä jatkaa SDP, jonka kannatus on 22,7 prosenttia.
Tällaiset ovat puolueiden kannatuslukemat Ylen gallupissa nyt.
Vasemmistoliitto lähestyy keskustaa
Keskusta säilytti neljännen sijansa 12,6 prosentin kannatuksella, mutta vasemmistoliitto on noussut aivan sen tuntumaan.
Vasemmistoliiton kannatus kohosi uuteen ennätykseen, 12,4 prosenttiin. Ero vasemmistoliiton ja keskustan välillä on enää 0,2 prosenttiyksikköä.
Ylen haastatteleman Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Tuomo Turjan mukaan vasemmistoliitto on onnistunut houkuttelemaan kannattajia erityisesti SDP:ltä ja vihreiltä.
Kokoomuksen ei vetoa naisiin
Kokoomuksen kannatus on laskenut erityisesti naisten keskuudessa. Ylen mukaan puoluetta kannattaa naisista enää 12,1 prosenttia.
Perussuomalaiset puolestaan on onnistunut houkuttelemaan takaisin aiempia kannattajiaan, jotka eivät välillä ilmoittaneet puoluekantaansa.
Puolueen kannatus on vahvistunut lähes kuusi prosenttiyksikköä kevään 2025 pohjalukemista.
Erot mahtuvat virhemarginaaliin
Taloustutkimus haastatteli syys–lokakuussa noin 2 800:aa ihmistä.
Mittauksen virhemarginaali on suurimmillaan 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Sekä perussuomalaisten ja kokoomuksen että keskustan ja vasemmistoliiton väliset erot ovat niin pieniä, ettei mittauksen perusteella voida varmuudella todeta puolueiden todellisen kannatusjärjestyksen muuttuneen.