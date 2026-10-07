Kärpät ja Kiekko-Espoo tarjoilivat poikkeuksellisen SM-liigaottelun Oulun Raksilassa. Kotijoukkue voitti lopulta 8–7.

Kärpät lähti päätöserään vakuuttavassa 6–2-johtoasemassa, mutta suli tyystin. Espoo tasoitti lukemat 6–6:een kolme minuuttia ennen loppua Ville Lajusen toimesta.

Isännät menivät vielä johtoon ennen varsinaisen peliajan loppua, mutta senkin osuman K-Espoo kuittasi vielä reilu minuutti ennen summeria.

Vuoristorata päättyi lopulta ajassa 64.38. Ratkaisumaalista vastasi Kärppien Jiri Tichacek.

Hurjista maalimääristä huolimatta Kärppien pistesarakkeet kertyivät tasaisesti. Oululaisista vain yksi mies, Aleksi Matinmikko ylsi kolmeen tehopisteeseen (2+1).

Kiekko-Espoon hurjapäinä toimivat tehot 2+2 mieheen iskeneet Lajunen ja Lukas Svejkovsky.

Kärpät on sarjassa viidentenä, K-Espoo sijalla kahdeksan.

Vaasassa Sport yllätti ja katkaisi Ilveksen seitsemän ottelun voittoputken. Kotkapaitojen 2–1-kotivoiton molemmat maalit niittasi tuore vahvistus Brett Harrison.

Ilves sai huolia kolmannessa erässä, kun tähtipelaaja Lukas Jasek loukkaantui ja jätti kaukalon jalkaansa aristellen.

Ilves jatkaa sarjan kärjessä tappiostaan huolimatta, Sport on sijalla 14.

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