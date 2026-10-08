Poikkeuksellisen kekseliäs orava on aiheuttanut Lahdessa asuvalle Helille harmaita hiuksia läpi syksyn.

Heli pystytti omakotitalonsa pihalle lintujen ruokintatelineen useita viikkoja sitten. Hänen sinne laittamat siemenet ovat kyllä tehneet kauppansa, mutta ongelma on se, että syöjänä on usein toiminut lintujen sijaan varsin neuvokas orava.

Heli kertoo ottaneensa hiljattain kovat keinot käyttöönsä, jotta saisi kiipeilevän ruokavarkaan aisoihin.

– Sateella se alkoi lipsumaan (telineen tolpasta). Sitten mä äkkäsin, että laitan ruokaöljyä siihen, jos se auttaisi. Siitä sain sitten hauskan videon, kun tassut lipsuivat entistä enemmän, nainen kertoo huvittuneena.

Sinnikäs kurre ei kuitenkaan noin vain lannistunut, vaan keksi nopeasti uusia tapoja päästä siivekkäiden apajille.

– Se on hyppinyt kanin ulkoaitauksen katon päältä, ikkunalaudalta, lähikuusesta ja nyt sitten aidalta. Kumminkaan liito-orava tuo ei ole!

Heli myöntää, että orava on vienyt voiton heidän välisessä taistelussaan. Nokkela eläin on ansainnut ruokansa, mutta saanut matkan varrella myös osuvan lempinimen.

– Se ansaitsee voiton. Olen kuitenkin ristinyt sen Tankotanssija-oravaksi, koska tassut lipsuvat niin pahasti tuossa tangolla.

Katso oravan uskomaton loikka yllä olevalta videolta!