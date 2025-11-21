Kotimaisen jalkapallon Kansallisessa Liigassa pelaava PK-35 luopuu sarjapaikastaan. Seura kertoi Suomen palloliiton hyväksyneen sarjapaikan siirron Kansalliseen Ykköseen nousseelle IF Gnistanille.

PK-35 ja Gnistan olivat käyneet keskusteluja jo aiemmin, kun PK-35:lla oli tiedossa, että heillä ei ole mahdollisuutta jatkaa pelaamista pääsarjassa kaudella 2026.

– PK-35:n päätöksen taustalla on halu osallistua naisten pelaaman jalkapallon kehittämiseen Suomessa, tarvittavan pelaajapolun puuttuminen omassa seurassa sekä pyrkimys mahdollistaa lasten ja nuorten jalkapalloharrastus seurassa järkevin kustannuksin myös jatkossa, tiedotteessa sanottiin.

– Koska seurat ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä muun muassa valmennuksen kehittämisessä ja ottelutapahtumissa, yhteinen tavoite oli löytää ratkaisu, joka turvaa pelaajapolun jatkuvuuden alueen pelaajille.

Seurat olivat yhdessä esittäneet Palloliitolle, että sarjapaikka siirretään Gnistanille.

– Kilpailutyöryhmä arvioi esityksessään, että poikkeuksellisuudesta huolimatta sarjapaikan siirto tukee Briotech Kansallisen Liigan strategisia tavoitteita ja pelaajapolkujen jatkuvuutta. Ratkaisu nähtiin suomalaisen naisten pelaaman jalkapallon kannalta tarkoituksenmukaisimpana vaihtoehtona, Palloliitto tiedotti.

Sarjapaikan siirto on jalkapallon kilpailumääräysten mukaan harkinnanvarainen. Aikuisten valtakunnallisissa sarjoissa sen hyväksyy Palloliiton hallitus.

– PK-35:n päätös luopua sarjapaikastaan on iso ja se vaatii kaikilta osapuolilta vastuullista ja rakentavaa otetta. On arvokasta, että seurat ovat yhdessä etsineet ratkaisun, joka turvaa alueen pelaajapolkujen jatkuvuuden ja mahdollistaa naisten huippujalkapallon vahvan läsnäolon myös tulevina vuosina, Kansallisen Liigan toiminnanjohtaja sanoi sarjan sivuilla.