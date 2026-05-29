Kolminkertainen miesten maailmanmestari Sami Johansson palaa Tampereen Classicin paitaan. Myös Joona Rantala, Eemil Äijälä ja Adam Hemerka palaavat Tampereelle.
Sami Johansson, 32, palaa Classiciin kolmen Sveitsissä vietetyn kauden jälkeen,
Suomen F-liigassa ainoastaan Classicia edustanut Johansson on voittanut seuran kanssa kuusi Suomen mestaruutta. Hyökkääjä on tehtaillut pelaamissaan 307 runkosarjaottelussa 416 maalia ja 612 pistettä.
− Sveitsissä oloaikanani voitot ovat kiertäneet harmittavasti joukkuetta, eli tavoitteena on vain ja ainoastaan palauttaa Family mestaruuskantaan, Johansson kertoi Classicin tiedotteessa.
Classic eteni päättyneellä kaudella finaaleihin, mutta hävisi finaalisarjan Nokian KrP:lle voitoin 2−4.
Tamperelaisseura teki myös kovan kiinnityksen, sillä nokialaiset Suomen mestaruuteen kipparoinut Joona Rantala palaa myös Classicin paitaan. Hän edusti seuraa yhden liigakauden ajan ennen siirtoaan KrP:hen kaudella 2018–2019.
Suomen maajoukkueen tukipilari voitti ensimmäisen Suomen mestaruutensa Classicin paidassa kaudella 2017– 2018.
− Koen, että tässä kohtaa uraani kaipaan uusia haasteita ja comeback “Familyyn” on hyvin luonnollinen paluu kotiin, Rantala muotoili.
Nurmon Jymyssä salibandy-yleisölle tutuksi tullut Eemil Äijälä, 23, on puolestaan valinnut Classicin monista vaihtoehdoistaan. Siirtomarkkinoilla haluttu hyökkääjä on tehnyt pelaamissaan 87 F-liigan ottelussa 81+76=157 pistettä.
Myös Classicia kaudella 2023–2024 edustanut tshekkiläinen Adam Hemerka, 24, palaa Tampereelle. Hän on pelannut viimeiset kaksi kautta kotimaansa pääsarjassa ja voittanut kaksi Tshekin mestaruutta.