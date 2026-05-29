Sami Johansson, 32, palaa Classiciin kolmen Sveitsissä vietetyn kauden jälkeen,

Kolminkertainen miesten maailmanmestari Sami Johansson palaa Tampereen Classicin paitaan . Myös Joona Rantala, Eemil Äijälä ja Adam Hemerka palaavat Tampereelle .

Sami Johansson palaa Suomeen kolmen Sveitsissä vietetyn kauden jälkeen.

Sami Johansson palaa Suomeen kolmen Sveitsissä vietetyn kauden jälkeen.

tamperelaisseura

kertoo

sivuillaan

.

Suomen F-liigassa ainoastaan Classicia edustanut Johansson on voittanut seuran kanssa kuusi Suomen mestaruutta. Hyökkääjä on tehtaillut pelaamissaan 307 runkosarjaottelussa 416 maalia ja 612 pistettä.

− Sveitsissä oloaikanani voitot ovat kiertäneet harmittavasti joukkuetta, eli tavoitteena on vain ja ainoastaan palauttaa Family mestaruuskantaan, Johansson kertoi Classicin tiedotteessa.

Tamperelaisseura teki myös kovan kiinnityksen, sillä nokialaiset Suomen mestaruuteen kipparoinut Joona Rantala palaa myös Classicin paitaan. Hän edusti seuraa yhden liigakauden ajan ennen siirtoaan KrP:hen kaudella 2018–2019.

− Koen, että tässä kohtaa uraani kaipaan uusia haasteita ja comeback “Familyyn” on hyvin luonnollinen paluu kotiin, Rantala muotoili.