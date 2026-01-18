Kahdeksan ihmistä on kuollut viikonloppuna lumivyöryissä Alpeilla Itävallassa. Pelastajat pyytävät hiihtäjiä noudattamaan varoituksia.
Kolme tshekkiläistä hiihtäjää menehtyi lumivyöryssä Murtalin alueella Itävallassa eilen lauantaina. Viisi hiihtäjää kuoli puolestaan Pongau’n seudulla lähellä Salzburgia.
Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja brittilehti The Guardian.
https://www.theguardian.com/world/2026/jan/18/eight-people-killed-in-avalanches-in-austrian-alps-as-rescuers-urge-skiers-to-heed-warnings
Poliisin tiedotteen mukaan Styriassa Murtalin alueella lumivyöry pyyhkäisi mukanaan seitsemän tshekkiläisen retkihiihtäjän ryhmästä kolme ja hautasi heidät kokonaan alleen.
Pelastajat onnistuivat poliisin mukaan paikantamaan ja kaivamaan uhrit osittain esiin.
– Välittömistä pelastustoimista huolimatta kaikki kolme todettiin kuolleiksi, poliisi kertoi.
Aiemmin lauantaina Pongau’n alueella lähellä Salzburgia lumivyöry oli iskenyt toiseen rinteiden ulkopuolella laskeneeseen ryhmään. Seitsemästä laskijasta neljä kuoli ja yksi loukkaantui vakavasti.
Samana päivänä toinen lumivyöry vei mukanaan "off-piste"-hiihtäjän samalla alueella.
– Selvistä ja toistuvista varoituksista huolimatta useita lumivyöryjä tapahtui jälleen – valitettavasti kuolettavin seurauksin, Pongau’n vuoripelastuspalvelun johtaja Gerhard Kremser kommentoi.
– Tragedia muistuttaa kivuliaalla tavalla nykyisen lumivyörytilanteen vakavuudesta.
Useita kuollut lumiturmissa
Lumivyöry tappoi tätä ennen tiistaina 13-vuotiaan rinteiden ulkopuolella laskeneen tshekkiläisen nuoren Itävallan Bad Gasteinin hiihtokeskuksessa.
Viime sunnuntaina 58-vuotias retkihiihtäjä kuoli lumivyöryssä Tirolin Weerbergissä.
Naapurimaassa Sveitsissä saksalainen mies kuoli lumivyöryssä ja neljä muuta loukkaantui, kun he olivat maastohiihtämässä perjantaina.
Ranskassa kuusi hiihtäjää kuoli viime viikonloppuna jouduttuaan lumivyöryihin eri puolilla Alppeja.