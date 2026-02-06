MTV Uutiset tavoitti Italian Soldan vuoristopelastusryhmän jäsenen kommentoimaan tuhoisaa lumivyöryä.

Ulkoministeriön tietojen mukaan kaksi suomalaista on kuollut lumivyöryssä Italiassa Soldassa. Lisäksi kolmas tilanteessa ollut suomalainen loukkaantui.

Italian yleisradioyhtiö Rai uutisoi kahden suomalaisen turistin kuolleen eilen lumivyöryssä Pohjois-Italian Etelä-Tirolissa. Kuolleet olivat Rain mukaan vapaalaskijoita, jotka jäivät vyöryn alle reittien ulkopuolella laskiessaan.

Helikopteri lähdössä pelastustehtävälle. Kuva: Alto AdigeAlto Adige

Alto Adige -median mukaan kaikki kolme suomalaista ovat 50–60-vuotiaita.

Ulkoministeriö ei kommentoi tapauksen yksityiskohtia.

Rain mukaan pelastusviranomaiset oli hälytetty alueelle toisen lumivyöryn vuoksi, kun he huomasivat helikopterista ihmisen kaivamassa lunta. Paikalle päästyään viranomaiset kuulivat tältä, että kaksi muuta ihmistä oli lumen alla. Molemmat löydettiin kuolleina.

Kuva: Alto AdigeAlto Adige

Reitti hyvin tunnettu

MTV Uutiset tavoitti Soldan vuoristopelastusryhmän jäsenen Mara Reinstadlerin. Hän kertoo, että lumivyöryn sattuessa sää oli aurinkoinen ja tuuleton. Ilman lämpötila oli viitisen pakkasastetta.

Reinstadlerin mukaan laskettelijoiden käyttämä reitti on hyvin tunnettu ja paljon käytetty maastoreitti turvattujen rinnealueiden ulkopuolella.

Punaiset viivat merkitsevät vyöryn siirtämää lumimassaa. Kuva: Mara Reinstadler, Mountain Rescue Team SoldaMara Reinstadler, Mountain Rescue Team Solda

Reinstadler kertoo, että tähän mennessä lumivyöryjä on ollut vähänlaisesti, sillä talvi on ollut vähäluminen. Reinstadler kertoo saaneensa tietoa, että lumivyöryssä loukkaantunut henkilö on sairaalassa ja hänen tilansa on vakaa.

Reinstadler muistuttaa, että turvattujen rinteiden ulkopuolella laskettelevien on syytä pitää mielessä muutama tärkeä asia:

– Etelä-Tirolin lumivyöryvaroituskeskus julkaisee päivittäin päivityksiä lumivyöryjen riskitasoista ja mahdollisista ongelmista. Sitä tulisi lukea huolellisesti. On syytä myös keskustella aluetta tuntevien ihmisten kanssa ja välttää tunnetusti vaarallisia alueita.

Kuvaa vyöryalueesta. Kuva: Alto AdigeAlto Adige

Hän kertoo, että lumitilanne voi muuttua jatkuvasti säässä tapahtuvien muutosten seurauksena.

– Lumivyöry voi käynnistyä monin eri tavoin. On tärkeää tunnistaa mahdolliset vaaran merkit, kuten pamahtavat äänet ja halkeamat lumipeitteessä hyvissä ajoin ja reagoida sen mukaisesti.

Reinstadler varoittaa, että turvalliselta alueelta ei saa koskaan poistua ilman turvarvarusteita lumivyöryn varalta.



– Jos joudut lumivyöryyn suuntaa suksesi tai lumilautasi lumivyöryn suuntaan, jos se on mahdollista. Yritä pysyä vyöryn pinnalla ja jos vain mahdollista yritä paeta vyörystä sivuttain liikkumalla.