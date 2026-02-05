Italialaismedian mukaan kaksi suomalaisturistia on kuollut lumivyöryssä Etelä-Tirolissa Italiassa.
Onnettomuus tapahtui Italian yleisradioyhtiön Rain mukaan Punta Beltovolla Soldan yläpuolella Etelä-Tirolissa iltapäivällä noin kello 13.30 paikallista aikaa.
Yksi hiihtäjä saatiin pelastetuksi lumesta. Hänen kansallisuuttaan ei mainita uutisessa.
Lumivyöry oli irronnut rinteessä, jonne pääsee hiihtohisseillä.
Alppipelastuksen mukaan on epäilyksiä siitä, että useampiakin ihmisiä olisi saattanut jäädä toisen lumivyöryn alle, mutta virallista vahvistusta ei vielä ole.
Kaksi lumivyöryssä kuollutta olivat median mukaan niin sanottuja vapaalaskijoita, jotka jäivät vyöryn alle laskiessaan rinteiden ulkopuolella.
Rain saamien ensitietojen perusteella he olivat kaksi suomalaista turistia.
Suomen ulkoministeriöllä ei toistaiseksi ole tietoa asiasta.
Helikopterilla liikkuvat pelastajat saivat turmasta tiedon vasta, kun he olivat matkalla tutkimaan toista vyöryä. He näkivät ilmasta ihmisen kaivavan lunta.
Paikalle saavuttuaan pelastajat saivat turistilta tiedon, että kaksi hänen ystäväänsä oli lumen alla.
Toisessa lumivyöryssä, jonka vuoksi pelastajat alun perin hälytettiin paikalle, ei tullut uhreja.
Asiasta kertoi Suomessa ensin Ilta-Sanomat.
Suuri lumivyöryvaara
Alueen lumivyöryvaara on paikallismedian mukaan viime päivien lumisateiden takia tällä hetkellä huomattava. Joillakin alueilla vaara voi nousta jopa suureksi.
Bolzanon maakunnan sääpalvelun lumivyöryasiantuntija varoitti viimeksi tänään Rai Südtirolin haastattelussa ilmiöstä: viime päivien tuore lumi on kertynyt aiemmin sataneen ja nyt jäiseksi muuttuneen kerroksen päälle, mikä voi laukaista uusia vyöryjä.
Juttu päivittyy.