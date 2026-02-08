Italiassa on jälleen kuollut ihmisiä lumivyöryissä.
Italiassa lumivyöryt johtivat lauantaina neljän ihmisen kuolemaan, paikalliset pelastusviranomaiset kertoivat.
Kuolemantapauksista uutisoi muun muassa Italian yleisradioyhtiö Rai.
Milanon koillispuolella Trentinossa kaksi ihmistä kuoli neljän vapaalaskijan jouduttua lumivyöryn alle. Toinen uhreista kuljetettiin vakavassa tilassa sairaalaan. Hän menehtyi myöhemmin vammoihinsa.
Lue myös: Italian tuhoisa lumivyöry: Pelastusryhmän jäsen kertoo suomalaisten käyttämästä reitistä
Supermummi Paula, 57, pakeni tylsyyttä "tappajavuorille" ja tippui kuoleman railoon
Lombardiassa Pohjois-Italiassa kolme vapaalaskijaa joutui lumivyöryn alle. Kaksi heistä kuoli ja kolmas loukkaantui vakavasti.
Lumi vyöryi myös Aostanlaaksossa Italian luoteisnurkassa, jossa kaksi vapaalaskijaa selvisi rinteestä ehjin nahoin. Piemontessa Luoteis-Italiassa vältyttiin täpärästi tragedialta yhden vapaalaskijan jouduttua lumivyöryn viemäksi. Hän ei jäänyt lumen alle, vaan pystyi omin voimin laskeutumaan rinteestä.
Torstaina kaksi suomalaista vapaalaskijaa kuoli lumivyöryssä Pohjois-Italian Etelä-Tirolissa.
0:40Kaksi suomalaista kuoli torstaina lumivyöryssä Italiassa Soldassa. Tämä video on turmapaikalta.