Iranin sodan ja Hormuzinsalmen sulun takia alkaneen öljykriisin vaikutukset näkyvät raakaöljyn hinnassa vähintään kuukausia sen jälkeen, kun Lähi-idän öljyliikenne joskus normalisoituu.

Ennen Iranin sodan alkua Persianlahdelta matkaan lähteneet öljytankkerit ovat päässeet määränpäihinsä eli toistaiseksi Lähi-idän öljyä on maailmalle mennyt.

Nyt öljyvirta Lähi-idästä on suureksi osaksi kuitenkin loppu Hormuzinsalmen sulun takia ja energiakriisi tuntuu toden teolla maailmalla.

– Tämä öljykuljetusten pitkä häntä on antanut liikkumatilaa energiamarkkinoilla, mutta nyt se on päättymässä. Huomio kiinnittyy nyt siihen, miten Lähi-idän tuotantoa saadaan korvattua muiden alueiden, kuten Yhdysvaltojen, tuotannolla. Ja mikä on varastojen tilanne öljymarkkinoilla, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton energia-asiantuntija Arttu Karila.

Osa maailman maista joutuu säännöstelemään öljytuotteiden käyttöä. Energiakriisi iskee erityisesti Aasiaan.

Suomessa ei säännöstelyyn näillä näkymin jouduta, mutta nousevat polttoaineiden hinnat ovat suuri murhe monelle yritykselle.

Viking Line: epävarmuutta paljon

Tuloksensa tänään julkistanut Viking Line perui ennusteensa tälle vuodelle, kun polttoaineiden hitaan liittyy niin paljon epävarmuutta.

Huolta liittyy myös siihen, miten kuluttajat reagoivat epävarmuuteen ja inflaatioon eli nouseviin hintoihin.

– Polttoaineiden hinnan nousulla on tietysti kustannusvaikutusta, mutta se vaikuttaa myös kuluttajien käyttäytymiseen. Taloudellinen epävarmuus ja paine ostovoiman heikentymiselle voivat lisätä varovaisuutta ja vaikuttaa kysyntään ja se ei auta meitä, kertoo Viking Linen toimitusjohtaja .