Yläkoulun opettaja on irtisanoutunut sen jälkeen, kun hänen vapaa-ajallaan tuottamansa aikuisviihdesisältö paljastui, mutta missä menee hyväksyttävyyden raja opettajien vapaa-ajan tekemisissä?

Varsinaissuomalaisen yläkoulun opettaja on tehnyt aikuisviihdesisältöä muun muassa OnlyFansissa ja Pornhubissa.

Iltalehden tietojen mukaan opettaja on irtisanoutunut. Opettajan tekemiset paljastuivat kun yksi hänen oppilaistaan tunnisti hänet näkemältään videolta. Asiasta uutisoitiin tiistaina, ja IL:n mukaan tieto asiasta levisi koulussa laajalti alkuviikosta.

– Oppilaiden vanhemmat ovat varmasti vihaisia niin, että se olisi vaikeaa olla töissä, vaikka saisinkin jatkaa, opettaja kertoo Iltalehdelle.

MTV Uutiset ei tavoittanut Naantalissa Maijamäen koulussa työskennellyttä miesopettajaa kommentoimaan asiaa.

Myöskään kyseisen koulun rehtori eikä koulun vanhempainyhdistys halunneet kommentoida asiaa millään tavalla MTV Uutisille.

– Koulu on hyvä ja kotoisa ja siellä on erittäin hieno rehtori. Hän halasi minua, kun lähdin, opettaja kertoi Helsingin Sanomille.

Iltalehden mukaan opettaja aloitti aikuisviihdesisällön tekemisen vuonna 2023.

Hän ei ilmoittanut koululle asiasta, sillä hänen mielestään kyse on vapaa-ajan toiminnasta, joka ei kuulu työnantajalle.

– Nyt aion olla sitten oma itseni. En tuntenut minkäänlaista tarvetta hävetä sitä, mitä teen. Jokaisella on oikeus olla oma itsensä ilman häpeää ja pelkoa, opettaja sanoo IL:lle.

MTV kysyi opettajien ammattijärjestö OAJ:ltä, että missä menee hyväksyttävyyden raja opettajien vapaa-ajan tekemisissä. OAJ vastasi sähköpostitse, että on päättänyt olla kommentoimatta asiaa.

Myöskään Opetushallitus ei kommentoinut asiaa. Sen mukaan sillä ei ole toimivaltaa opettajien työ- tai virkasuhdeasioissa.

Aikuisten välisen pornon tuottaminen on Suomessa laillista, jos kaikki osapuolet ovat suostuneet siihen.

Nyt keskustellaan väärästä asiasta, sanoo seksuaalineuvoja

Sexpo-säätiön seksuaalineuvoja Jarna Rintaniemi ihmettelee tapauksen samaa mediahuomiota ja kutsuu tätä moraalipaniikiksi.

Sexpo toimii seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa.

– Niillä tiedoilla, mitä minulla on, kyse on ilmeisesti ollut täysin laillisesta materiaalista. Kaikki osalliset ovat olleet täysi-ikäisiä, suostumukset on varmistettu, ja toiminta on tapahtunut tavalla, jossa ei ole ollut ihmiskauppaan viittaavia piirteitä. Mielestäni tämä vertautuu tavallaan mihin tahansa aikuisten vapaa-ajan harrastukseen, Rintaniemi sanoo.

Rintaniemi katsoo, että nyt keskustellaan väärästä asiasta. Hänen mukaansa pitäisi pikemminkin keskustella siitä, miksi pornosivustojen ikärajoitukset ovat niin löysästi suojattu, ja miksi alaikäiset pääsevät katsomaan materiaalia, joka ei ole heille tarkoitettua.

– He voivat törmätä siellä sellaiseen sisältöön, joka järkyttää heitä jollain tavalla – oli siinä heidän oma opettajansa tai ei. Mutta kun ne eivät ole tarkoitettu heille, eikä me keskustella nyt siitä ollenkaan. Me keskustellaan nyt siitä, saako luokanopettaja tehdä vapaa-ajallaan sellaista, mikä on täysin laillista.

Rintaniemi korostaa, että tarkoituksena ei ole moralisoida tai kieltää, vaan muistuttaa siitä, että nuoret tarvitsevat tukea ja valmistelua siltä varalta, että he hakeutuvat uteliaisuuttaan pornosivustoille ja törmäävät seksuaaliseen sisältöön.

– Hän tietäisi, että sisältö on aikuisille suunnattua eikä kerro todellisuudesta. Vielä tärkeämpää on, että hän uskaltaisi puhua asiasta turvalliselle aikuiselle, joka auttaa nuorta käsittelemään näkemäänsä, että sisältö on aikuisille suunnattua eikä kerro todellisuudesta, Rintaniemi sanoo.

Mitä opettaja voi tehdä vapaa-ajalla?

Kysyimme Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien KT:n johtavalta työmarkkinajuristilta Teija Metsärannalta, että missä menee hyväksyttävyyden raja opettajien vapaa-ajan tekemisissä.

Metsäranta kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

– Opettajat ovat kunta-alalla virkasuhteisia perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Heidän oikeusasemansa määräytyy viranhaltijalain mukaan, ja siinä säädetään viranhaltijan velvollisuuksista, Metsäranta sanoo.

– Yleisiin velvollisuuksiin kuuluu muun muassa se, että viranhaltijan on käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla, hän jatkaa.

Virkasuhteessa olevan on lain mukaan tehtävä sivutoimi-ilmoitus, jos hän saa ansioita toiminnastaan työajan ulkopuolella. Tämä huolimatta siitä, minkä tyyppisestä ansaintatoimesta on kyse.

Työnantaja ei voi antaa määräyksiä vapaa-ajan käyttäytymisestä, mutta Metsärannan mukaan vapaa-ajan toiminnan ja käyttäytymisen tulee olla sellaista, että työnantaja voi luottaa siihen, että henkilöllä on edellytykset hoitaa työnsä ja virkatehtävänsä asianmukaisesti.

– Viime kädessä tietysti jos työnantaja ryhtyy vaikka virkasuhteen päättämiseen, niin siitä saa tietysti henkilökuulemisen jälkeen perustelun päätöksen. Viime kädessä tuomioistuin arvioi sen, että oliko toiminta tai käyttäytyminen sopivaa vai ei, hän sanoo.

Metsäranta ei osaa suoralta kädeltä antaa vastausta siihen, voiko työnantaja irtisanoa esimerkiksi opettajan vapaa-ajalla tuotetun aikuisviihdesisällön perusteella.

Työnantaja ratkaisee Metsärannan mukaan kokonaisharkinnalla sen, että onko työntekijällä ylipäätään edellytyksiä tehtävästä suoriutumiseen.

– Opetustyö on tietysti sellaista, että siihen vaikuttaa muukin kuin itse virkasuhde. Työnantajan ja opettajan lisäksi mukana ovat myös lapset, heidän huoltajansa ja muut. Edellytykset työn asianmukaiselle tekemiselle täytyy olla olemassa laajemminkin kuin vain sen faktisen opettamisen osalta.

Täydennetty tieto kello 18.19: Virkasuhteessa olevan on lain mukaan tehtävä sivutoimi-ilmoitus