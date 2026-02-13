Esa Pakarinen Junior kuoli 78-vuotiaana.

Näyttelijä Esa Pakarinen Junior on kuollut, kertoo Warkauden Lehti. Lehden mukaan näyttelijä menehtyi sairauden uuvuttamana Helsingissä torstaina 12. helmikuuta.

Pakarinen oli kuollessaan 78-vuotias.

Pakarisen kädenjälki näkyi suomalaisen nukketeatterin kehittymisessä. Hänet tunnetaan myös muun muassa Hapsiainen-sarjasta, jonka hän loi, suunnitteli, kirjoitti, sävelsi ja sanoitti. Hapsiaista esitettiin Ylen Puoli kuusi -ohjelmassa vuosina 1987–1992, ja kuuden jakson verran Veturi-ohjelmassa vuonna 1992.

Pakarinen kertoi vuonna 2015 MTV Uutisille Hapsiainen-sarjan synnystä.

– Minulta kysyttiin, tekisinkö ohjelman. Kysyttiin, kuka sen kirjoittaa. Sanoin, että minulla menee aivan saman verran aikaa, jos kerron jollekin, mitä siinä pitäisi olla, voisinko tehdä sen itse? Jostain oudosta syystä hyväksyin sopimuksen, joka tehtiin. Sain siitä helvetin vähän rahaa. Oikeasti. Ainoa hyöty, mikä tässä oli, on, että sitä pyöritettiin monena vuonna. Se oli Ylelle niin halpa tuotanto. Se tuli aina lastenohjelma Puoli Kuudessa, hän kertoi.

Pakarisen isä oli muun muassa Pekka Puupään roolista tunnettu näyttelijä Esa Pakarinen.