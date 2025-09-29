Biljardin suurpelaaja Mika Immonen on kuollut 52 vuoden iässä.

Asiasta kertovat ainakin Finnish Snooker Community -ryhmä sosiaalisessa mediassa sekä Taom Billiards -yritys, jonka hallituksessa Immonen istui vuodesta 2018 lähtien.

– Surullinen päivä biljardiyhteisölle. Legenda Mika ”The Iceman” Immonen on lentänyt taivaalle. Ei enää kipua ja taistelua. Upeat muistot ja hänen uskomaton henkensä eivät unohdu. Lepää rauhassa, Iceman, Taom Billiards kertoo X:ssä.

Suomen biljardiliiton hallituksen jäsen Heikki Aunio kertoo Facebook-julkaisussa, että Immonen menehtyi raskaan sairauden uuvuttamana sunnuntaina Yhdysvalloissa. Hän sairasti viime vuosina aggressiivista syöpää, joka myös uusiutui.

Immonen on Suomen biljardihistorian menestynein pelaaja. Hän saavutti muun muassa kaksi maailmanmestaruutta pool-biljardissa.

Yle oli saanut vahvistuksen kuolinuutiselle myös Immosen perhepiiristä.