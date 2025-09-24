Muusikko ja näyttelijä Silu Seppälä on kuollut.
Muusikko Antti "Silu" Seppälä on kuollut 71-vuotiaana, kertoo Ilta-Sanomat. Asian vahvisti IS:lle Seppälän ystävä Mato Valtonen.
Seppälä muistetaan parhaiten Leningrad Cowboys -yhtyeestä, jossa hän soitti bassoa. Hän soitti bassoa myös muun muassa Lapinlahden linnuissa sekä Sleepy Sleepers -yhtyeessä.
Näyttelijänä Seppänä nähtiin useissa Mika Kaurismäen ja Aki Kaurismäen veljesten elokuvissa. Seppälän viimeisimpiä elokuvarooleja olivat Mielensäpahoittaja-elokuvien naapuri Kolehmaisena.
Vuonna 2022 Seppälä kertoi Ylelle päätyneensä elokuvanäyttelijäksi "hieman vahingossa".
– Mika Kaurismäki pyysi, Seppälä kertoi tuolloin.
Näyttelijän mukaan pyyntö oli tehty yli 30 vuotta sitten helsinkiläisessä Corona-baarissa.
– Ne oli vähän semmoisia baarijuttuja, joihin en uskonut itsekään. Mutta aika nopeesti kävi ilmi, että tyypit ovat tosissaan, Seppälä muisteli.
Seppälä palkittiin Euroopan parhaana näyttelijänä roolistaan vuonna 1991 ilmestyneessä Mika Kaurismäen elokuvassa Zombie ja Kummitusjuna. Samainen elokuva toi Seppälälle myös parhaan miespääosan Jussi-palkinnon.
Kaurismäki haki kummatkin palkinnot Seppälän puolesta.
Seppälä muutti 2000-luvun alussa Lappeenrantaan, jossa hän asui loppuelämänsä. Hän työskenteli aikanaan myös Lappeenrannan kaupunginteatterissa.