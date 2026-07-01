Poliisi tutkii Joensuussa tapahtunutta tappelua.

Poliisi tutkii Joensuun Hammaslahdessa varhain sunnuntaiaamuna tapahtunutta väkivaltarikosten sarjaa.

Poliisin mukaan rikosnimikkeenä asiassa on kaksi tapon yritystä ja pahoinpitelyjä. Poliisi kertoo tiedotteessa, että yksityistilaisuudessa oli tapahtunut kaksi tapon yritystä ja eri asteisia pahoinpitelyitä.

Poliisikoira pelasti

Poliisi kertoo, että noin 35-vuotias nainen oli saanut vammoja teräaseesta ja hän oli paennut tapahtumapaikalta maastoon. Poliisikoira löysi naisen.

Poliisin ensimmäisten arvioiden mukaan nainen olisi menehtynyt, mikäli poliisikoira ei olisi nopeasti löytänyt häntä ja ensihoito päässyt antamaan ensiapua. Naisella ei ole tällä hetkellä välitöntä hengenvaaraa.

Toinen puukotuksen uhreista on noin 50-vuotias mies, joka sai myös teräaseesta sairaalahoitoa vaatineet vammat.

Poliisi kertoo, että tutkinnassa on myös pahoinpitelyjä, jotka ovat kohdistuneet riitaa selvittämään menneisiin henkilöihin. Epäillyllä miehellä ei ole aiempaa rikoshistoriaa.

Tutkintaan liittyen poliisilla on ollut pidätettynä useita henkilöitä ja poliisi pitää tapahtumien kulkua pääosin selvitettynä.