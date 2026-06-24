Miehen ja naisen epäillään pahoinpidelleen noin 30-vuotiaan miehen.
Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee naisen ja miehen pahoinpidelleen toisen miehen Espoon Kivenlahdessa maanantaina 22. kesäkuuta.
Poliisin mukaan epäilty pahoinpitely tapahtui noin kello 21.00 Kivenlahden torilla sijaistevan ruokakaupan edustalla.
Rikoskomisario Jyrki Kallio kertoo tiedotteessa poliisin epäilevän naisen ja miehen kohdistaneen uhriin väkivaltaa eri tavoin. Lisäksi naisen epäillään yrittäneen vahingoittaa uhria teräaseella.
Poliisi on tavoittanut molemmat epäillyt.
Poliisi pyytää, että noin 30-vuotias uhri ottaisi yhteyttä. Sivullisten mukaan mies poistui paikalta Kivenlahden terveyskeskuksen ohi. Miehellä oli yllään oranssi paita, beiget housut ja musta lippalakki.
Poliisi pyytää kaikkia tilanteen nähneitä, tai siitä tietäviä ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi, tai numeroon 0295 413 031