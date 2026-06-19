Vaasassa on tapahtunut henkeen ja terveyteen kohdistunut rikos.
Poliisi etsii kahta miestä, jotka poistuivat epäillyltä rikospaikalta Vaasassa aamupäivällä. Poliisi sai kello 10.30 tiedon henkeen ja terveyteen kohdistuneesta rikoksesta osoitteessa Asemakatu 37. Poliisi ei kerro tapauksesta tarkempia yksityiskohtia, muun muassa uhrien määrästä.
Toinen miehistä on rotevahko ja liikkuu sähköpotkulaudalla. Hän poistui Tiilitehtaankadun suuntaan. Ainakin toisella paikalta poistuneella henkilöllä oli poliisin mukaan sinimustat vaatteet sekä huppari. Toinen miehistä noin 170-senttinen ja kolmekymppinen.
Havainnot pyydetään ilmoittamaan numeroon 0295 440 513.