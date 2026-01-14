Espanjalaista laulajatähti Julio Iglesiasta vastaan on aloitettu tutkinta seksuaalirikoksista.
Espanjassa tutkitaan väitteitä, joiden mukaan laulaja Julio Iglesias, 82, olisi seksuaalisesti ahdistellut kahta entistä työntekijäänsä hänen kodeissaan Dominikaanisessa tasavallassa ja Bahamalla. Asiasta kertovat muun muassa espanjalaislehti El País ja Reuters.
Espanjan syyttäjänviraston mukaan tutkinta liittyy aiemmin tällä viikolla mediassa kerrottuihin tietoihin, joiden mukaan Iglesias on seksuaalisesti ja fyysisesti ahdistelleen kahta naista, jotka työskentelivät hänen Karibian asunnoissaan vuonna 2021.
Iglesias ei ole kommentoinut väitteitä julkisesti. Myöskään tähden levy-yhtiö Sony ei ole kommentoinut asiaa.
Julio Iglesias on yksi maailman myydyimmistä espanjankielisistä artisteista. Hänen levyjään on myyty yli 300 miljoonaa 14 eri kielellä.