Daniel Stern on saanut rikossyytteen.

Yksin kotona -tähti Daniel Stern, 68, on saanut rikossyytteen yritettyään väitetysti palkata prostituoidun, kertoo TMZ.

Epäilty teko tapahtui joulukuussa Kalifornian osavaltiossa, jossa seksipalveluiden myyminen, tarjoaminen, ostaminen ja ostamisen yrittäminen ovat rikoksia. Prostituoidun palkkaamisyrityksestä voi Kaliforniassa napsahtaa jopa kuuden kuukauden vankeusrangaistus tai 1000 dollarin sakkorangaistus.

Sterniä ei pidätetty tapaukseen liittyen, mutta poliisi antoi hänelle sakot tapahtumapaikalla. Tapausta on määrä käsitellä oikeudessa 13. päivä tammikuuta.

Stern tunnetaan parhaiten pahisroolistaan Yksin kotona -elokuvissa. Hän esitti elokuvasarjan kahdessa ensimmäisessä osassa Marv Merchantsia, murtovarasta, joka yhdessä konnaystävänsä Harry Limen (Joe Pesci) kanssa piinaa yksin kotiin jätettyä 8-vuotiasta Kevin McCallisteria (Macaulay Culkin).

Daniel Stern (vasemmalla) ja Joe Pesci Yksin kotona -elokuvassa.