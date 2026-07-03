Cristiano Ronaldo ilme kertoi paljon, kun hänet otettiin vaihtoon kesken tiukan Kroatia-pudotuspeliottelun. Voittomaalin Portugalille tehnyt Goncalo Ramos kehui päävalmentajan vaihtoratkaisuja.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Ronaldon, 41, peliesitykset ovat keränneet paljon kritiikkiä MM-turnauksen aikana. Uzbekistan-rökälevoitossa hän osui kahdesti, mutta esimerkiksi Kroatiaa vastaan Reutersin mukaan hänen ainoa pallokosketuksensa vastustajan boksissa oli rangaistuspotkusta 68. minuutilla tekemänsä osuma.