Maantiepyöräilyn Ranskan ympäriajon nelinkertainen voittaja Chris Froome, 41, on päättänyt uransa.

Brittiläinen Froome ei ole kilpaillut sitten viime vuoden. Hän sai tuolloin hengenvaaralliset vammat kaaduttuaan pyörällään Ranskassa. Hän kärsi murtumista kylkiluista ja selässä sekä ilmarinnasta.

– Ikävä kyllä viime kesänä tapahtui se kaatuminen. En halunnut tämän päättyvän niin, mutta tiesin jo tuolloin, että urani on ohi, Froome kommentoi The Athleticille ja vahvisti samalla ison uutisen.

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Chris Froome juhli kokonaisvoittoa Tour de Francessa vuosina 2013, 2015, 2016 ja 2017 (kuvassa).

Ranskan ympäriajon menestyksen lisäksi Froome voitti Espanjan ympäriajon kahdesti ja Italian ympäriajon kerran – kaikki Team Sky -joukkueessa. Lisäksi hänen palkintokaapissaan on kaksi olympiapronssia ja yksi MM-pronssi.

Keniassa vuonna 1985 syntynyt Froome olisi halunnut osallistua vielä kerran Tour de Franceen, mutta loukkaantumiset vesittivät unelman uran viimeisinä vuosina.