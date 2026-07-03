Elisa ja MTV ovat tehneet sopimuksen MTV:n sisältöjen jakelua koskevasta kokonaisuudesta.

MTV:n kanavien (MTV3, MTV Sub ja MTV Ava) suorat lähetykset palautetaan Elisa Viihteeseen ja Elisan kaapeli TV:hen, ja ne näkyvät normaalisti 3.7. klo 12 alkaen.

Kanavat ovat asiakkaiden käytössä automaattisesti tutuilla kanavapaikoilla, eikä asiakkaiden itse tarvitse tehdä mitään.

– Haluamme kiittää asiakkaitamme kärsivällisyydestä valitettavan katkon aikana. Nyt MTV:n maksuttomia suoria sisältöjä voi taas katsoa normaalisti. Uuden sopimuksen myötä tulemme kehittämään palvelujamme ja katselukokemusta yhdessä MTV:n kanssa entistä paremmaksi, kertoo Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto.

Elisan ja MTV:n neuvottelut koskivat kokonaisuutta, johon sisältyivät MTV:n mainosrahoitteisten tv-kanavien jakelu Elisan kaapeli-tv:ssä ja Elisa Viihteessä, MTV:n kanavia koskeva tallennuspalvelu Elisa Viihteessä sekä MTV:n maksu-tv-kanavien jakelu Elisan kautta.

– Tavoitteenamme on ollut löytää ratkaisu, joka mahdollistaa MTV:n sisältöjen laajan saatavuuden Elisan palveluissa ja luo kestävän pohjan sisältöjen kehittämiselle myös tulevaisuudessa. On hienoa, että pääsemme nyt rakentamaan entistä vahvempaa yhteistyötä Elisan kanssa. Haluamme kiittää katsojia ja mainostajia kärsivällisyydestä neuvotteluiden aikana, sanoo MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen.

Elisa ja MTV eivät tässä vaiheessa avaa yhteistyösopimuksen tarkempia yksityiskohtia.