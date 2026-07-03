Kansainvälinen poliisiyhteistyö pääsi järkyttävien verkkoyhteisöjen jäljille.
Britannian kansallinen rikosvirasto (NCA) ja Europol kertoivat eilen laajasta poliisiyhteistyöstä, jossa on avattu lukuisia tutkintoja huumaavien aineiden avulla tehdyistä raiskauksista useissa maissa.
Tutkinnoissa on löydetty yli 150 mahdollista tekijää ja uhria. Monet uhreista ovat epäiltyjen tekijöiden puolisoita tai seurustelukumppaneita.
Tutkinnat ovat paljastaneet epäiltyjä tekijärinkejä esimerkiksi internetin keskustelupalstoilla ja viestiryhmissä. Ryhmissä on jaettu esimerkiksi kuvamateriaalia teoista ja ohjeita uhrin huumaamiseksi.