Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen, tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie ja puolustusministeri Antti Häkkänen eduskunnan suullisella kyselytunnilla 4. kesäkuuta 2026 Helsingissä. Lehtikuva