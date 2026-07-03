Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen sanoo sosiaalisessa mediassa, etteivät pelisäännöt Stea-avustusten suhteen voi olla mielivaltaisia.
Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Wille Rydman on sanonut, ettei kansliapäälliköiden asetusesitys antaisi aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille.
Ikosen mukaan Rydmanin sotejärjestöjen avustuksille esittämät kriteerit eivät kuitenkaan ole hallituksen valmisteleman asetuksen yläpuolella.
Torstaina allekirjoitetun määräyksen mukaan avustusten asetusmuutos on esiteltävä valtioneuvostolle viimeistään 13. elokuuta.