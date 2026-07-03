Pinja Sanaksenahon ja hänen poikaystävänsä rahapuheet saivat aikaan kohun. Nyt kaksikko pyytää anteeksi.

Somevaikuttaja Pinja Sanaksenaho ja hänen poikaystävänsä Iyad Belhoutin pyytävät anteeksi heidän kohun aikaan saaneita puheitaan Kaheli-podcastin Instagram-tilillä.

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Kaksikon podcast-jaksosta nousi kohu viime viikolla, kun jaksossa he ihmettelivät sitä, miksi kaveriporukassa on aina joku, joka haluaa pihistellä reissussa.

– Ymmärretään ihan täysin, miksi meidän kommentit 90 eurosta matkalla herättivät niin paljon keskustelua. Jälkikäteen kuunneltuna ne kuulostavat siltä, että vähäteltiin sitä, mitä raha monelle oikeasti merkitsee, eikä se ollut ok eikä ollut meidän tarkoitus, mutta ymmärretään, että siltä se kuulosti. Meidän olisi pitänyt miettiä paremmin, miten siitä puhutaan, he kirjoittavat Instagram-julkaisussaan.

– Me mokattiin tässä ja ollaan siitä pahoillamme, he lopettavat julkaisunsa.

Podcastissa Belhout kummasteli esimerkiksi sitä, miksi joku ei halua maksaa 80 euroa lomalla aktiiviteetista.

– Sä oot ulkomailla, täällä käytetään rahaa, täällä tuhlataan rahaa. Sä oot koko vuoden tehnyt duunia sen takia, että sä jumalauta menet ja tuhlaat, Belhout kertoi kirosanan siivittämänä.