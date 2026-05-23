Latvia voitti Yhdysvallat jääkiekon MM-kisojen alkulohkossa 4–2 ja sysäsi hallitsevat maailmanmestarit historiallisen romahduksen partaalle.
Latvia meni ottelussa johtoon avauserän puolivälissä Haralds Eglen maalilla. Yhdysvallat tuli toisen erän lopulla tasoihin toista otteluaan näissä kisoissa pelaavan tähtipelaaja Matthew Tkachukin onnistuttua ylivoimalla.
Päätöserässä Latvialle osuivat vielä Deniss Smirnovs ja kaksi maalia tyhjiin tehnyt Sandis Vilmanis.
Voitto nosti Latvian lohkon nelossijalle kuuteen pisteeseen ja pisteellä ohi Yhdysvaltojen.
Latvia kohtaa kahdessa viimeisessä ottelussaan Unkarin ja Ison-Britannian, jotka ovat lohkossa kahdella viimeisellä sijalla.
Yhdysvallat kohtaa viimeisissä peleissään Unkarin ja lohkossa kolmantena olevan Itävallan.
Mikäli Latvia ottaa jäljellä olevista otteluistaan vähintään viisi pistettä, Yhdysvallat ei voi enää nousta sen edelle.
Yhden ottelun vähemmän pelanneeseen Itävaltaan Yhdysvaltain takamatka on neljä pistettä. Sille riittää varmaan jatkopaikkaan joko kolme pistettä jäljellä olevista kolmesta ottelusta Saksaa, Suomea ja Yhdysvaltoja vastaan tai pelkästään voitto Yhdysvalloista.
Mikäli Yhdysvallat jäisi alkulohkoon, kyseessä olisi ensimmäinen kerta vuodesta 1992 käytössä olleella nykyisellä pudotuspeliformaatilla, kun hallitseva maailmanmestari jää puolivälierien ulkopuolelle.