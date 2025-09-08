Joutsenperheen lentoharjoitukset yllättivät autoilijat – katso video

Harrastevalokuvaaja Jukka Pihlainen on tallentanut jo vuosien ajan laulujoutsenten elämää Tuusulan Jokelassa.

Jukka Pihlaisen uusin video näyttää joutsenperheen harjoittelemassa lentämistä keskellä tietä loppukesän aikana.

– Olen jo noin 11 vuotta kuvannut näitä Jokelan laulujoutsenia, ja joka syksy syyskuussa on näitä lentoharjoitustilanteita, Pihlainen kertoo.

Pihlainen on kertonut Tuusulan laulujoutsenista tarkemmin jo vuonna 2022.

Videolla näkyy, kuinka poikaset opettelevat lentämistä emojensa johdolla. Harjoittelu tapahtuu usein aivan asutuksen läheisyydessä.

– Lähes joka päivä joutsenet vaihtavat lampia ja samalla kävelevät ajoteitä pitkin, hän kuvailee.

Vaikka joutsenet toisinaan pysäyttävät liikenteen, tuusulalaiset suhtautuvat niihin Pihlaisen mukaan ymmärtäväisesti.

– Autoilijat suhtautuvat aika hyvin näihin joutseniin. Annetaan tilaa, kyllä ne kuitenkin kulkee tietä pitkin aika rauhassa, hän kertoo.

Pitkä suhde paikallisiin joutsenperheisiin

Pihlainen sanoo tuntevansa joutsenet jo lähes henkilökohtaisesti. Lentoharjoitukset kestävät usein vain pari minuuttia kerrallaan, mutta Pihlainen on onnistunut olemaan paikalla oikeaan aikaan.

– Tunnen heidän käyttäytymisensä hyvin, ja joutsenet tuntevat minut todella, todella hyvin. Ne päästävät minut melkein kosketusetäisyydelle asti, koska minun ei tarvitse lähestyä niitä vaan ne lähestyvät minua, hän kertoo.

Kuvaaminen on mahdollista vain lyhyen aikaa syksyisin, kun poikaset eivät vielä ole täysin lentokykyisiä. Joutsenet saapuivat Jokelaan tänä vuonna helmikuussa.

– Ei näitä maantien videoita ole mahdollista saada enää kuin muutamana päivänä. Sitten se päättyy tältä vuodelta, mutta ensi vuonna se taas jatkuu, Pihlainen toteaa.

