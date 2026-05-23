Poliisi kaipaa vihjeitä liittyen useisiin murtoihin Pohjois-Karjalassa perjantain ja lauantain välisenä yönä.
Poliisi kertoo saaneensa ilmoituksia Pohjois-Karjalan alueella perjantain ja lauantain välisenä yönä tapahtuneista murroista Viinijärvellä, Ilomantsissa, Hammaslahdessa ja Tohmajärvellä.
Poliisi sai hätäkeskukselta ilmoituksen Viinijärven Monitori-kioskiin kohdistuneesta murrosta puolen yön aikaan perjantain ja lauantain välisenä yönä. Teko oli keskeytynyt silminnäkijän sattuessa paikalle. Paikalla oli auto, jossa oli kuljettaja odottamassa. Auto oli ollut harmaa.
Poliisi sai lauantaiaamuna ilmoituksen Ilomantsin leipomoon kohdistuneesta murrosta. Leipomosta oli anastettu kassasta käteistä rahaa. Tekoaika ajoittuu perjantain ja lauantain väliselle yölle klo 20.00-05.45 välille.
Poliisi sai lauantaiaamuna ilmoituksen Hammaslahdessa sijaitsevaan Gulf Honkavaaran tiloihin kohdistuneesta murrosta. Paikalla selvisi tummiin vaatteisiin ja maskiin pukeutuneen henkilön rikkovan ikkunan ja tunkeutuvan sisään lauantaina klo 03.30 aikaan. Tekijä oli anastanut merkittävän määrän tupakkaa.
Poliisi sai lauantaiaamuna ilmoituksen Tohmajärvellä sijaitsevaan Pizzeria Amigoon kohdistuneesta murrosta. Pizzeriasta oli anastettu kassasta käteistä rahaa. Tekoaika ajoittuu lauantaiaamulle klo 02.50-03.50 välille.
Tapauksia tutkitaan epäiltyinä varkauksina.
Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot tapauksista sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi, vihjepuhelimeen numeroon 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen numeroom 0295 456 900 ma-pe klo 08-16.15.