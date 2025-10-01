Miksi nuoret hokevat "six seven" eli 6-7?
"Six seven!" Aikuisväestö on tuskin saanut rauhaa skibidiltä, kun uusi hokema jo runtelee heitä. Syksyn 2025 kuumin kysymys lienee, miksi nuoret yhtäkkiä hokevat englanniksi numeroita kuusi ja seitsemän.
Miksi nuoret hokevat "6-7"?
Sanakirja Merriam-Websterin mukaan six seven, 6 7 tai 6-7 on "järjetön ilmaisu", joka liittyy ainakin Skrilla-artistinimeä käyttävän räppärin kappaleeseen Doot Doot (6 7). Kappale on suosittu somevideoissa.
– Kuten niin monet näistä trendeistä, tämäkin on repäisty artistilta, josta et luultavasti ole koskaan kuullutkaan, New York Post muotoilee.
Numeropari toistuu Skrillan kappaleessa useita kertoja.
Myös yli kaksimetrinen koripalloilija on yhdistetty ilmiöön, kertoo : hänen pituutensa merkitään jalkoja ja tuumia suosivassa jenkkilässä muodossa 6'7".