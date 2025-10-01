Juuri nyt Avaa

Myös yli kaksimetrinen koripalloilija on yhdistetty ilmiöön, kertoo : hänen pituutensa merkitään jalkoja ja tuumia suosivassa jenkkilässä muodossa 6'7".

– Kuten niin monet näistä trendeistä, tämäkin on repäisty artistilta, josta et luultavasti ole koskaan kuullutkaan, New York Post muotoilee.

Sanakirja Merriam-Websterin mukaan six seven, 6 7 tai 6-7 on "järjetön ilmaisu", joka liittyy ainakin Skrilla -artistinimeä käyttävän räppärin kappaleeseen Doot Doot (6 7). Kappale on suosittu somevideoissa.

"Six seven!" Aikuisväestö on tuskin saanut rauhaa skibidiltä , kun uusi hokema jo runtelee heitä. Syksyn 2025 kuumin kysymys lienee, miksi nuoret yhtäkkiä hokevat englanniksi numeroita kuusi ja seitsemän.

Miksi nuoret hokevat "six seven" eli 6-7?

"Six seven!" Nuorison uusi trendi-ilmaisu ei tarkoita mitään

Mihin tahansa voi vastata "six seven"

Sittemmin numerot ovat siirtyneet somesta arkikieleen. Kutosen ja seiskan näkemiseen – ja lähes mihin tahansa muuhunkin – voi reagoida toistelemalla "six seven".

Merriam-Westerin mukaan kuutosta ja seiskaa voidaan käyttää kuvaamaan, kun jokin on keskinkertaista tai "niin ja näin".