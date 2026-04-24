Digi- ja väestövirasto on julkaissut viime vuoden suosituimmat lasten nimet.

​​​​​​​Vuonna 2025 Suomessa syntyneiden lasten suosituimmat ensimmäiset etunimet olivat suomenkielisillä lapsilla Olivia ja Eino.

Ruotsinkielisillä lapsilla ykköspaikkaa pitävät Saga ja Edvin ja muunkielisillä lapsilla Sofia ja Muhammad.

– Vuoden 2025 suosituimpien nimien joukossa esiintyy useita samoja nimiä, kuin edellisenäkin vuonna. Suomenkielisten lasten osalta Olivia jatkaa suosituimpana tytöille annettuna nimenä ja Eino on noussut toiseksi suosituimmasta suosituimmaksi pojille annetuista nimistä, sanoo henkikirjoittaja Laura Mattila Digi- ja väestötietovirastosta tiedotteessa.

Voit katsoa kaikki viime vuoden suosituimmat nimet alla olevasta listasta.