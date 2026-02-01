Tappara ja Sport erottautuvat ääripäissä, mutta muuten jääkiekon SM-liigan kummankin pudotuspeliviivan tuntumassa kuhisee villisti.

Tappara on selkeästi SM-liigan kärjessä yhdeksän pisteen kaulalla toisena majailevaan JYPiin, olkoonkin että tamperelaiset ovat pelanneet jyväskyläläisiä kaksi ottelua enemmän. Sport on puolestaan jämähtänyt tukevasti jumboksi.

Muuten paketti on makoisasti levällään. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi hahmottelee, että runkosarjan neljän kärkeen yltämisestä ja sitä kautta suoraan puolivälieriin pääsemisestä on taistelemassa Tapparan takana seitsemän joukkuetta.

Yhtä lailla seitsemän seuran "klimppi" vääntää pääsystä ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle 12 parhaan porukassa.

Kiven tituleeraamaan yläklimppiin lukeutuvat sijoilla 2–8 JYP, SaiPa, KooKoo, Lukko, Ilves, Ässät ja KalPa. Nämä joukkueet mahtuvat kahdeksan pisteen sisään.

Alaklimpin muodostavat sijoilla 9–15 HIFK, Kiekko-Espoo, Pelicans, TPS, Jukurit, HPK ja Kärpät. Kyseiset seurat ovat yhdeksän pisteen sisällä.

– On seitsemän jengiä, joista toisilla koittaa päivä ja toisilla yö. Kun nämä ryhmät ovat näin selvät mutta niiden kesken tilanne on niin auki kuin voi olla, se lyö loppuajaksi mahtavan jännitteen, Kivi sanoo.

– Erittäin mielenkiintoista. On tuplajännitys. Huomaan, että oikein innostun.

Keikahtelua

Kivi puntaroi keskinäisten otteluiden nousevan kummassakin klimpissä arvoon arvaamattomaan.

Tilanteet voivat keikahdella merkittävästi muutamalla peräkkäisellä voitolla tai tappiolla.

– Tässä vaiheessa kun häviät kolme peliä – kuten Kärpät, HPK ja Jukurit – olet valahtanut viivan alle. Pelicans on saanut viidellä voitolla happea ja nostanut nokkaa veden päälle.

– Yläklimpissä puolestaan kolme peräkkäistä peliä hävinneellä KalPalla on ruvennut piiputtamaan.

"Aina se mahku, että huonolla viikolla lähtee lauluun"

12 joukkoon pääsyn arvoa ei tarvitse liiemmin perustella: jos jää alapuolelle, kausi on ohi ennen pudotuspelejä. Mutta millainen merkitys on neljän kärkeen pääsyllä ja suoralla puolivälieriin painelemisella?

Kivi huomauttaa, että vuosi sitten se nähtiin. Nykyinen malli neljästä suorasta puolivälieräjoukkueesta ja aiemman kymmenen sijaan kahdestatoista pudotuspeliporukasta otettiin käyttöön viime kaudella.

Runkosarjakuutonen KooKoo putosi tuolloin runkosarjassa 11:nneksi sijoittuneelle Sportille. Runkosarjassa 12:nneksi jäänyt TPS oli puolestaan lähellä pullauttaa runkosarjaviitosen SaiPan pihalle, mutta hopealle lopulta kiskoneet lappeenrantalaiset käänsivät ottelusarjan 0–2-tappioasemasta edukseen otteluvoitoin 3–2.

– Alkupleijareissa on aina se mahku, että huonolla viikolla lähtee lauluun. Se on sitten niin pettymys.

– Neljän joukossa kun on, voi sanoa, että on plusmerkkinen kausi. Varsinkin jos siellä on tämän hetken kaltaisesti kolme pienempää jengiä.

Tapparan lisäksi mikään seura ei pomppaa Kiven silmissä selkeäksi finaaliehdokkaaksi.

– Niin heittelyä on pelimääriäkin myöten. Sanoisin kuitenkin, että JYP tuntuu yläklimpissä tällä hetkellä vahvimmalta pelillisesti.