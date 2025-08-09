Nämä asiat autoilijan ja kävellen liikkuvan on nyt pidettävä mielessä – "Voi pahimmassa tapauksessa maksaa ihmishenkiä"

Omasta näkemisestä ja näkymisestä on huolehdittava liikkumistavasta riippumatta.

Kysymys: Illat alkavat taas syksyn tullen hämärtyä. Miten tämä tulisi huomioida liikenteessä liikuttaessa?

Vastaus: Syksyn alkaessa illan hämärtyminen yllättää herkästi: iltalenkille lähtijä ei välttämättä tule ajatelleeksi, että lenkin aikana valaistusolosuhde saattaa muuttua hyvinkin radikaalisti – autojen kuljettajat taas kokevat havainnoinnin syksyn ensimmäisissä hämärissä usein erityisen haasteellisena totuttuaan kesäkaudella ajelemaan lähes pelkästään valoisassa.

Lopputuloksena on haasteellinen yhtälö, joka on kuitenkin ratkaistavissa hyvällä ennakoinnilla.

Heijastimen käyttöä ei voi aloittaa liian aikaisin

Iltakävelylle tai -lenkille lähdettäessä pitää jo hyvissä ajoin huolehtia siitä, että mukana – ja ennen kaikkea näkyvillä – on riittävästi hyviä heijastimia, ellei sellaisia ole integroitu asusteisiin.

Heijastimien käyttöä ei voi aloittaa liian aikaisin – sen sijaan käytön aloittamisen lykkääminen liian pitkälle voi pahimmassa tapauksessa maksaa ihmishenkiä.

Olennaista on myös pitää mielessä, että jokainen on autoon mennessään – ja sieltä ulos tullessaan – jalankulkija. Ei siis pidä ajatella, että en tarvitse heijastinta, koska menen autolla.

Tässä on kaksi kuvaa täsmälleen samasta tilanteesta. Erona on vain se, että oikeanpuoleisessa kuvassa jalankulkijalla on heijastin. Heijastimen käyttö on tärkeää myös valaistuilla katuosuuksilla.Autoliitto

Pyörällä liikuttaessa on huolehdittava heijastimien lisäksi etu- ja takavalaisimet toimintakuntoon sekä myös muistettava laittaa ne ajoissa päälle.

Valojen kunto, toiminta ja käyttö

Myös auton – tai muun moottoriajoneuvon – kuljettaja voi varsin yksinkertaisin keinoin parantaa havainnointimahdollisuuksiaan hämärässä ja pimeässä.

Ihan ensimmäiseksi on tärkeää tarkastaa auton valoumpioiden sekä heijastimien puhtaus ja kunto.

Jos umpioiden pinta on mattaantunut harmaaksi eikä pelkkä puhdistaminen enää auta, pitää umpiot kiillottaa tai kiillotuttaa asianmukaisin menetelmin. Jos toimenpide ei tuota toivottua lopputulosta, pitää valoumpiot vaihtaa uusiin.

Umpioiden kunnon lisäksi on tärkeää varmistaa, että auton kaikki valot toimivat. Jos joku valoista ei toimi, on se korjattava. Varsin usein selviää ihan vain polttimon vaihdolla – joskus vika voi olla myös sulakkeessa tai syvemmälläkin järjestelmässä.

Valojen toimintakuntoa tarkastaessa kannattaa tutustua myös kyseisen auton valojärjestelmän toimintaperiaatteeseen, ellei se ole jo entuudestaan tuttu. Näin osaa sitten olosuhteiden niin edellyttäessä kääntää valokatkaisijan sellaiseen asentoon, että autossa varmasti palavat sekä ajo- että takavalot.

Olennaista on huomata, että valokatkaisijan ollessa automaattiasennossa, ei järjestelmä välttämättä ymmärrä vaihtaa huomiovaloilta ajovaloille esimerkiksi sateella tai myöhemmin talvella lumen pöllytessä. Tämä on huono juttu erityisesti siksi, että monessa autossa takavalot eivät pala huomiovaloilla ajettaessa. Perä pimeänä vesisateessa liikkuva auto saattaa jäädä muilta tienkäyttäjiltä havaitsematta.

Lasien puhdistus

Kuljettaja havainnoi autosta ulos pääsääntöisesti lasien läpi. Mikäli hän käyttää silmälaseja, on lasipintoja tuplamäärä. Hämärässä tai pimeällä ajettaessa vastaantulevan valot korostavat ikävästi lasien pinnoilla olevia epäpuhtauksia ja vaikeuttavat havaintojen tekoa tuntuvasti.

Vastaantulevien autojen ja mainosvalojen häikäisy korostaa lasipinnoilla olevia epäpuhtauksia vaikeuttaen havainnointia.Autoliitto

Tuulilasi puhdistuu ulkopuolelta hyvässä kunnossa olevilla pyyhkijänsulilla ja asiallisella, olosuhteisiin sopivalla, lasinpesunesteellä sekä tietysti silloin, kun auto pestään tai pesetetään. Toki lasien ulkopinnat voi tarvittaessa pestä myös varta vasten tätä tarkoitusta varten tehdyllä pesimellä, joita löytyy useimpien huoltoasemien ilma-vesi-kaapeista. Lasin sisäpinta puolestaan on puhdistettava säännöllisesti käsipelillä.

Kuljettajan tulisi myös huolehtia silmälasiensa puhtaudesta pesemällä ne vähintään kerran vuorokaudessa. Hätävarjelun liioittelua ei ole sekään, jos pesun tekee toistamiseenkin juuri ennen kuin lähtee ajamaan pimeällä tai hämärässä.

Ajonopeus olosuhteiden mukaan

Iltojen hämärtyminen – tai jopa pimentyminen – edellyttää myös ajonopeuden tarkastelua: ajonopeus tulisikin aina sovittaa vallitseviin keliolosuhteisiin.

Riittävän alhainen ajonopeus antaa aikaa kaikkeen: havainnointiin, arviointiin, ajatteluun ja toimintaan.

Lisäksi on syytä muistaa, että auto on olosuhteista riippumatta pystyttävä pysäyttämään näkyvissä olevalla tien osalla, kaikissa ennalta-arvattavissa tilanteissa. Hämärässä ja pimeällä ajettaessa tämä tarkoittaa käytännössä valojen kantamaa.

Ajoneuvo on olosuhteista riippumatta pystyttävä pysäyttämään sen valojen valaisemalla tien osalla, kaikissa ennalta-arvattavissa tilanteissa.Autoliitto

Nämä varusteet mukaan

Pimeän vuodenajan ollessa käsillä on myös tärkeää varmistaa, että autosta löytyvät heijastinliivit kuljettajalle ja kaikille matkustajille. Koskaan ei voi esimerkiksi tietää sitä, milloin matka sattuu yllättäen katkeamaan auton rikkoontuessa tai onnettomuuteen jouduttaessa. Heijastinliivit tuovat merkittävää turvaa tällaisissa tilanteissa.

Samalla kun heijastinliivejä pujottelee auton ovilokeroihin, on järkevää varmistaa, että mukana kulkee myös toimiva, hyvillä paristoilla tai täydellä latauksella varustettu, otsa- tai käsivalaisin.

